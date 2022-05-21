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    Білоруські банки допомагають росіянам обходити санкції: як працює схема

    Росіяни вже почали їздити до Білорусі за картками Visa та MasterCard - Білоруські банки допомагають росіянам обходити санкції: як працює схема
    Росіяни вже почали їздити до Білорусі за картками Visa та MasterCard

    Щоб оформити картку, потрібно лише принести російський чи закордонний паспорт і сплатити комісію

    Щонайменше два білоруські банки, Пріорбанк та «Альфа-Банк Білорусь» дозволяють оформлювати росіянам картки міжнародних систем Visa та MasterCard попри те, що вони припинили операції з росіянами. Про це пише російське ЗМІ Gazeta.ru.

    У пресслужбі білоруського Пріорбанку заявили, що росіяни вже почали їздити до Білорусі за картками Visa та MasterCard. Білоруські картки дозволяють росіянам користуватися ними для оплати товарів чи послуг за кордоном, замовлень на зарубіжних сайтах, підписок тощо.

    Натомість білоруськими картками не можна буде розрахуватися на російських платформах і в російських магазинах. Нагадаємо, що карти Visa та MasterCard, випущені російськими банками, не працюватимуть за кордоном, тож ними не можна оплачувати покупки в іноземних онлайн-магазинах. І навпаки – картки, випущені за межами Росії, в підсанкційній країні працювати не будуть.

    У білоруському банку кажуть, що «для оплати зарубіжних сервісів та підписок у Apple та Google карти Visa Пріорбанку працюватимуть». Аби оформити картку, потрібно лише принести російський чи закордонний паспорт і сплатити комісію.

    В інших банках Білорусі теж кажуть, що дозволяють росіянам обходити санкції. В білоруському «Альфа-банку» росіяни можуть для цього оформити картку MasterCard. У пресслужбі банку, за словами ЗМІ, уточнили, що це стало можливим завдяки «домовленості з міжнародною платіжною системою».

    Поповнити такі картки можна через міжнародний SWIFT-переказ. Раніше ЄС відключив 7 російських банків від цієї міжнародної системи, але досі не спромігся в рамках шостого пакета санкцій відключити ще один – Сбєрбанк.

    Раніше повідомлялося, що Канада оголосила про нові санкційні обмеження проти Росії та окремих її громадян.

    Зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну.

    Теги: Білорусь ЄС росія окупанти санкції війна Україна MasterCard Visa окупація #stoprussia
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    Білоруські банки допомагають росіянам обходити санкції: як працює схема