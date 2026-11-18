Партія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу «Лікуд» втратила контроль над керівництвом парламенту. Новим головою Кнесету обрали 54-річного Матана Кахану з партії «Яшар», яку очолює колишній начальник Генштабу ізраїльської армії Гаді Айзенкот. За нього проголосували 66 депутатів, тоді як кандидат від партії Нетаньягу отримав 52 голоси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ізраїльське видання Ynet.

Кахана замінив на посаді Аміра Охану, який представляє «Лікуд». Його обрання стало черговою невдачею для політичного табору Нетаньягу після парламентських виборів 27 жовтня, на яких партії чинного прем'єра та його союзників втратили більшість.

Водночас Нетаньягу поки залишається главою уряду. Його політичні противники ще мають домовитися про створення коаліції, яка зможе сформувати наступний уряд.

Що таке Кнесет і чому важлива посада його голови

Кнесет – це парламент Ізраїлю, який складається зі 120 депутатів. Його обирають громадяни країни на загальних виборах.

Саме Кнесет ухвалює закони, затверджує державний бюджет і контролює роботу уряду. Крім того, парламент може висловити недовіру уряду за встановленою законом процедурою.

Голова Кнесету, якого також називають спікером, керує парламентськими засіданнями, стежить за дотриманням процедур і має вплив на організацію роботи депутатів.

Тому для політичних партій важливо, хто обіймає цю посаду. Спікер не вирішує одноосібно, які закони ухвалюватиме парламент, однак бере участь в організації їхнього розгляду.

До цього посаду голови Кнесету обіймав Амір Охана, близький соратник Нетаньягу. Тепер парламент очолив представник політичних сил, які прагнуть усунути чинного прем'єра від влади.

Як противникам Нетаньягу вдалося обрати свого кандидата

На парламентських виборах 27 жовтня партія Нетаньягу та її союзники отримали 53 зі 120 місць у Кнесеті. Цього недостатньо, щоб самостійно контролювати парламент, адже для більшості потрібно щонайменше 61 депутатське місце.

Натомість чотири партії, які об'єдналися навколо Гаді Айзенкота, разом здобули 48 мандатів. Йдеться про «Яшар» самого Айзенкота, «Ісраель Бейтейну» Авігдора Лібермана, «Беяхад» колишнього прем'єра Нафталі Беннета та «Демократів» Яїра Голана.

Ці партії домовилися підтримати на посаду голови Кнесету Матана Кахану, який був п'ятим номером у виборчому списку «Яшар». Однак 48 голосів було недостатньо для його перемоги. Тому вирішальною стала підтримка арабських партій РААМ та «Об'єднаний список».

Разом вони мають 19 місць у парламенті. З них 18 депутатів підтримали Кахану, а один представник РААМ не взяв участі в голосуванні. Таким чином, Кахана отримав 66 голосів.

Його суперник, представник «Лікуда» Офір Кац, набрав 52 голоси. За нього, зокрема, проголосували депутати ультраортодоксальних партій, які залишилися союзниками Нетаньягу. Один депутат «Лікуда» не голосував. У результаті кандидат опонентів прем'єра переміг із перевагою у 14 голосів.

Як союзники Нетаньягу намагалися затягнути голосування

Обрання нового голови парламенту відбулося не одразу. Перед голосуванням депутати майже сім годин сперечалися щодо подальшої роботи Кнесету. Представники партій, які підтримують Нетаньягу, намагалися відкласти голосування за допомогою тривалих виступів.

Такий спосіб затягування парламентських рішень називають філібастером. Його використовують, коли депутати намагаються відтермінувати голосування, виступаючи якомога довше або використовуючи інші дозволені парламентські процедури.

Зокрема, міністр Шломо Караї виступав понад годину. Союзники Нетаньягу планували продовжувати обговорення до пізньої ночі. Зрештою сторони домовилися припинити затягування процедури та провести голосування після 23:00.

За інформацією Ynet, в обмін на це партії блоку Айзенкота погодилися до понеділка не просувати законопроєкти, спрямовані на скасування окремих положень судової реформи, яку підтримувала попередня парламентська більшість.

Попри домовленість, засідання залишалося напруженим. Під час голосування депутати з табору Нетаньягу вигукували слова протесту. Натомість після оголошення результатів прихильники Кахани зустріли його перемогу оплесками.

Що зміниться після обрання нового спікера

Обрання Кахани посилило позиції політичних противників Нетаньягу в парламенті. Раніше представники блоку Айзенкота вже очолили кілька парламентських комітетів.

Зокрема, депутат від «Яшар» Рой Фолькман став головою комітету з організаційних питань, представниця партії Беннета Ліран Авішар Бен-Хорін очолила тимчасовий фінансовий комітет, а Авігдор Ліберман – тимчасовий комітет із закордонних справ та оборони.

Тепер політичні противники Нетаньягу отримали й посаду голови парламенту. Це дає їм більше можливостей впливати на порядок роботи Кнесету та просувати власні законодавчі пропозиції. Одним із головних питань стане перегляд судової реформи, яку підтримувала попередня парламентська більшість.

Судова реформа в Ізраїлі стала причиною тривалих політичних суперечок. Вона стосувалася, зокрема, порядку призначення суддів та повноважень судової влади. Противники змін побоювалися, що вони послаблять незалежність судів і посилять вплив політиків на судову систему.

Крім того, опоненти Нетаньягу виступають за обмеження строків перебування прем'єр-міністра на посаді. Ще одна їхня ініціатива – створення державної комісії для розслідування обставин нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Однак обрання спікера не означає, що всі ці пропозиції автоматично стануть законами. Для їхнього ухвалення депутатам доведеться пройти відповідні парламентські процедури та зібрати необхідну кількість голосів.

Що заявив новий голова Кнесету

Після обрання Матан Кахана виступив перед депутатами та пообіцяв представляти всіх громадян Ізраїлю, незалежно від їхньої релігії, походження чи політичних переконань.

Окремо він зупинився на відносинах між парламентом, урядом і судами. Кахана висловив сподівання, що майбутній уряд зможе домовитися про розподіл повноважень між різними гілками влади. Водночас він запевнив, що під його керівництвом Кнесет виконуватиме судові рішення.

Чи втратить Нетаньягу посаду прем'єр-міністра

Попри поразку його партії під час обрання голови Кнесету, Біньямін Нетаньягу продовжує очолювати уряд Ізраїлю. Річ у тім, що посада голови парламенту та посада прем'єр-міністра – це різні посади. Спікера обирають депутати Кнесету, тоді як формування уряду залежить від того, чи вдасться політичним силам домовитися про парламентську підтримку.

Після виборів 27 жовтня жоден із політичних таборів не отримав достатньо місць, щоб самостійно сформувати більшість. Гаді Айзенкот, навколо якого об'єдналися чотири партії, намагається домовитися з іншими політичними силами про створення уряду.

Водночас переговори відбуваються і між його блоком та партією «Лікуд». Серед варіантів, які обговорюють політики, – уряд національної єдності, до якого увійшли б представники різних політичних таборів.

Нетаньягу також закликав створити широку коаліцію за участю своїх союзників. При цьому він визнав, що результати парламентських виборів не виправдали його очікувань.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що президент Ізраїлю Іцхак Герцог доручив лідеру партії «Яшар», колишньому начальнику Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкоту сформувати уряд