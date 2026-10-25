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У Тель-Авіві тисячі людей вийшли на протест проти Нетаньягу: озвучено вимоги

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Тель-Авіві тисячі людей вийшли на протест проти Нетаньягу: озвучено вимоги
Учасники демонстрації вимагають створити незалежну державну комісію, яка розслідує провали у сфері безпеки
фото: sharjah24

Родини загиблих і звільнених заручників вимагають створити державну комісію для розслідування провалу перед нападом «Хамас» 7 жовтня 2023 року

У Тель-Авіві 24 жовтня відбулася масштабна антиурядова демонстрація проти прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Учасники акції вимагають розслідувати обставини, які дозволили бойовикам «Хамас» здійснити масований напад на країну три роки тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Мітинг організувала «Жовтнева рада» – об’єднання родин загиблих і звільнених заручників, захоплених палестинськими бойовиками 7 жовтня 2023 року. Акція відбулася за три дні до виборів до Кнесету, запланованих на 27 жовтня.

Протестувальники пройшли від площі Іцхака Рабіна до площі перед Тель-Авівським музеєм мистецтв, яка після нападу «Хамас» стала відомою як Площа заручників.

Учасники демонстрації вимагають створити незалежну державну комісію, яка розслідує провали у сфері безпеки та встановить, хто несе відповідальність за те, що Ізраїль не зміг запобігти вторгненню. Під час нападу 7 жовтня 2023 року загинули близько 1200 людей, серед них сотні цивільних.

«За три дні до виборів ми проведемо кульмінаційний захід, що відзначить три роки боротьби за розкриття правди, вимогу відповідальності та створення Держкомісії з розслідування», – заявила «Жовтнева рада» в соцмережах напередодні акції.

Кампанія за створення незалежної комісії триває в Ізраїлі вже кілька років. Критики уряду вважають, що необхідно встановити причини провалу системи безпеки перед нападом «Хамас» і визначити відповідальних за нього.

Уряд Нетаньягу відмовився створювати таку державну комісію. Натомість він запропонував сформувати інший орган, до якого увійдуть представники правлячої коаліції та опозиції. Противники цієї ініціативи вважають, що розслідування не має залежати від політиків, чиї дії або рішення можуть перевірятися.

Лідери опозиції заявили, що бойкотуватимуть комісію, сформовану політиками. На тлі протестів в Ізраїлі також тривала передвиборча кампанія. Останні оприлюднені опитування не прогнозували жодному з основних політичних блоків більшості в Кнесеті.

7 жовтня 2023 року бойовики «Хамас» здійснили масштабний напад на Ізраїль, розпочавши його з масованого ракетного обстрілу та проникнення на територію країни. Загинули близько 1200 людей, ще 251 людину взяли в заручники. Серед загиблих були й громадяни України.

Нагадаємо, що в Ізраїлі, у місті Кір’ят-Хаїм поблизу Хайфи, у власній квартирі жорстоко вбили 43-річну уродженку Ужгорода Яну Зікову. Свідком нападу став її шестирічний син. У злочині підозрюють її колишнього 30-річного партнера.

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Теги: вибори Ізраїль протест Беньямін Нетаньягу ХАМАС

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