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Доленосні вибори у Сербії. На тлі протистояння Вучича зі студентами різко зросла явка

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Доленосні вибори у Сербії. На тлі протистояння Вучича зі студентами різко зросла явка
Виборці збираються біля однієї з виборчих дільниць у Сербії під час парламентських виборів
фото: tanjug.rs

За перші три години голосування явка виявилася вдвічі вищою, ніж на парламентських виборах 2023 року

У Сербії 25 жовтня проходять дострокові парламентські вибори, які стали серйозним випробуванням для багаторічного лідера країни Александара Вучича. На тлі протистояння його партії зі студентським рухом виборці демонструють незвично високу активність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та незалежну організацію зі спостереження за виборами CRTA.

Станом на 10:00 за місцевим часом проголосували 19,8% виборців. Для порівняння, на парламентських виборах у 2023 році за аналогічний проміжок часу явка становила лише 9,8%. Ще до відкриття виборчих дільниць о 07:00 у Белграді та Новому Саді почали утворюватися довгі черги. Загалом право голосу мають понад 6,4 млн громадян Сербії, які обирають 250 депутатів парламенту.

Центральним протистоянням цих виборів стала боротьба між Сербською прогресивною партією (SNS) Александара Вучича, яка перебуває при владі з 2012 року, та підтримуваним студентами виборчим списком.

Вучич, який раніше обіймав посади прем'єр-міністра та президента Сербії, у вересні подав у відставку з президентської посади, щоб знову претендувати на крісло очільника уряду. Його головними суперниками стали представники руху, який майже два роки організовує масові протести проти корупції та політики чинної влади.

Передвиборчі опитування свідчили про напружену боротьбу. Зокрема, одне з досліджень Ipsos показало підтримку Сербської прогресивної партії на рівні 47%, тоді як студентського руху – 40%. Водночас інші опитування демонстрували перевагу опонентів Вучича.

Масові виступи в Сербії розпочалися після трагедії на залізничному вокзалі в місті Новий Сад у листопаді 2024 року. Тоді внаслідок обвалення бетонного навісу загинули 16 людей. Трагедія спричинила хвилю обурення через імовірну корупцію та недбалість під час реконструкції вокзалу. Студенти розпочали акції протесту, вимагаючи відповідальності посадовців, прозорого розслідування та боротьби з корупцією.

Згодом рух отримав підтримку різних верств населення, а його представники почали вимагати проведення дострокових виборів. Напередодні голосування, 22 жовтня, у Белграді відбувся масштабний передвиборчий мітинг студентського руху. На вулиці столиці вийшли десятки тисяч людей.

Цікаво, що до виборчого списку студентського руху увійшли переважно не самі студенти, а представники різних професій – викладачі, лікарі, фермери, митці та громадські активісти. Його учасники обіцяють боротися з корупцією, зміцнювати демократичні інституції та реформувати систему освіти. Очолив список кардіолог Ілія Срданович. 

Натомість Вучич під час кампанії наголошував на економічних досягненнях своєї партії, розвитку інфраструктури та обіцяв підвищення пенсій і зарплат працівникам державного сектору.

Голосування привернуло увагу міжнародних спостерігачів та Європейського Союзу через напружену політичну ситуацію в Сербії. Напередодні виборів незалежна організація CRTA повідомила про 116 випадків фізичного насильства та погроз під час виборчої кампанії. Спостерігачі також звернули увагу на нерівні умови для учасників перегонів і проблеми з висвітленням кампанії у медіа.

Критики Вучича звинувачують його владу в обмеженні демократичних свобод, тиску на опозицію та контролі над засобами масової інформації. Сам політик та представники його партії відкидають ці звинувачення.

Вибори можуть суттєво вплинути й на зовнішньополітичний курс Сербії, яка прагне вступити до Євросоюзу, водночас підтримуючи тісні відносини з Росією та Китаєм.

Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00 за місцевим часом. Перші попередні оцінки результатів очікуються після завершення голосування, а незалежні спостерігачі CRTA планують оприлюднити власний прогноз розподілу парламентських мандатів не раніше 21:30.

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Теги: партії політика студенти вибори Сербія

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