Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори в Ізраїлі: блок Нетаньягу випереджає опозицію, але не долає бар'єр у 61 мандат

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Вибори в Ізраїлі: блок Нетаньягу випереджає опозицію, але не долає бар'єр у 61 мандат
Нетаньягу здобув найбільше місць на виборах в Ізраїлі
фото з відкритих джерел

Ізраїль чекають повторні парламентські вибори на початку наступного року, якщо Нетаньягу або очільник найбільшої опозиційної партії не зможуть зібрати 61 голос для створення більшості

За підсумками загальних виборів в Ізраїлі правий блок на чолі з чинним прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу здобув 53 місця у 120-місному Кнесеті. Його політичним опонентам із блоку основної опозиції дісталося 48 мандатів. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Попри перевагу над опозиційними силами, кабінет Нетаньягу не отримує більшості, необхідної для формування уряду без залучення додаткової підтримки.

Згідно з опублікованими виборчою комісією даними, суттєве розширення представництва отримали дві арабські партії, які сумарно виборюють 19 мандатів – це майже вдвічі більше за їхній попередній результат у парламенті. Оскільки ці сили виступають проти Нетаньягу, наразі залишається незрозумілим, чи піде на співпрацю з ними головний опозиційний суперник прем'єра Гаді Айзенкот.

Найбільшою окремою партією за підсумками виборів залишилася «Лікуд» під керівництвом Нетаньягу, яка виборола 27 мандатів. Найближчим часом президент Ізраїлю Ісаак Герцог визначатиме першого кандидата на формування коаліції.

Якщо ані Нетаньягу, ані очільник найбільшої опозиційної партії «Яшар» Гаді Айзенкот не зможуть зібрати 61 голос для створення більшості, країну чекають повторні парламентські вибори вже на початку наступного року.

Офіційні результати голосування після підсумкової перевірки мають оголосити наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що партія «Лікуд» прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявила, що парламентські вибори «вкрали» арабські партії, і вимагає розслідувати можливі фальсифікації. 

«Вибори в Ізраїлі були вкрадені арабськими партіями, які підтримують терор та знищення єврейської держави, шляхом серйозних кримінальних злочинів, таких як підкуп, погрози, насильство, підробки та використання незаконного програмного забезпечення для мобілізації виборців», – йдеться у заяві «Лікуд».

Теги: вибори Ізраїль Беньямін Нетаньягу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За останніми прогнозами, блок Беньяміна Нетаньягу може отримати лише 53 місця у Кнесеті
Партія Нетаньягу заявила, що вибори в Ізраїлі «вкрали» арабські партії
Вчора, 10:48
Прихильники «Студентського списку» вийшли на масову демонстрацію проти політичної сили Александра Вучича
У Белграді 150 тис. людей вийшли на мітинг напередодні виборів
23 жовтня, 11:52
Мільярдер відреагував на допис у соцмережах, автор якого стверджував, що український лідер нібито не зацікавлений у завершенні війни
Маск виступив зі звинуваченнями на адресу Зеленського
15 жовтня, 08:34
Трамп відмовився від міжнародного контролю за виборами у США
Вибори у США. Трамп порушив 20-річну традицію, наслідуючи практику Росії
14 жовтня, 18:03
Рої Розенбліт: І для Ізраїлю, і для України – Іран є значною частиною проблеми; водночас ми самі потребуємо засобів протиповітряної оборони
Новий посол Ізраїлю пояснив, чому співпраця з Україною в галузі ППО не така продуктивна, як хотілося б українцям
11 жовтня, 19:42
Розенбліт провів паралель між діями пасажирів Flydubai та українців в умовах небезпеки
Новий посол Ізраїлю в Україні пояснив, що показала історія з літаком Flydubai, який ледь уникнув катастрофи минулого тижня
8 жовтня, 04:55
Попри інцидент на кордоні, Елькін продовжив свій візит до України
Зеленський зустрівся з міністром Ізраїлю, який ледве не потрапив під удар РФ
6 жовтня, 21:47
Сам міністр фінансів не постраждав і продовжив свій візит до України
Ізраїльський міністр ледве уникнув удару РФ на кордоні України – ЗМІ
6 жовтня, 16:02
Болсонару переміг Лулу да Сілву в першому турі виборів у Бразилії
Президентські вибори у Бразилії. Чинний президент поступився Болсонару в першому турі
5 жовтня, 06:58

Політика

Вибори в Ізраїлі: блок Нетаньягу випереджає опозицію, але не долає бар'єр у 61 мандат
Вибори в Ізраїлі: блок Нетаньягу випереджає опозицію, але не долає бар'єр у 61 мандат
Демократи підготували план обмеження влади Трампа – The Hill
Демократи підготували план обмеження влади Трампа – The Hill
Трамп може наказати атакувати Іран уже наступного тижня – ЗМІ
Трамп може наказати атакувати Іран уже наступного тижня – ЗМІ
Пентагон звільнив головного військового планувальника США через підозри у витоку даних
Пентагон звільнив головного військового планувальника США через підозри у витоку даних
Лубінець повідомив про завершення розмінування в Олешках: конвой готовий до відправлення
Лубінець повідомив про завершення розмінування в Олешках: конвой готовий до відправлення
Українські організації закликали США тиснути на Росію через рекламу в New York Post
Українські організації закликали США тиснути на Росію через рекламу в New York Post

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2026
119K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
94K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
28 жовтня, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
28 жовтня, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
27 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua