Вибори в Ізраїлі: блок Нетаньягу випереджає опозицію, але не долає бар'єр у 61 мандат

Ізраїль чекають повторні парламентські вибори на початку наступного року, якщо Нетаньягу або очільник найбільшої опозиційної партії не зможуть зібрати 61 голос для створення більшості

За підсумками загальних виборів в Ізраїлі правий блок на чолі з чинним прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу здобув 53 місця у 120-місному Кнесеті. Його політичним опонентам із блоку основної опозиції дісталося 48 мандатів. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Попри перевагу над опозиційними силами, кабінет Нетаньягу не отримує більшості, необхідної для формування уряду без залучення додаткової підтримки.

Згідно з опублікованими виборчою комісією даними, суттєве розширення представництва отримали дві арабські партії, які сумарно виборюють 19 мандатів – це майже вдвічі більше за їхній попередній результат у парламенті. Оскільки ці сили виступають проти Нетаньягу, наразі залишається незрозумілим, чи піде на співпрацю з ними головний опозиційний суперник прем'єра Гаді Айзенкот.

Найбільшою окремою партією за підсумками виборів залишилася «Лікуд» під керівництвом Нетаньягу, яка виборола 27 мандатів. Найближчим часом президент Ізраїлю Ісаак Герцог визначатиме першого кандидата на формування коаліції.

Якщо ані Нетаньягу, ані очільник найбільшої опозиційної партії «Яшар» Гаді Айзенкот не зможуть зібрати 61 голос для створення більшості, країну чекають повторні парламентські вибори вже на початку наступного року.

Офіційні результати голосування після підсумкової перевірки мають оголосити наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що партія «Лікуд» прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявила, що парламентські вибори «вкрали» арабські партії, і вимагає розслідувати можливі фальсифікації.

«Вибори в Ізраїлі були вкрадені арабськими партіями, які підтримують терор та знищення єврейської держави, шляхом серйозних кримінальних злочинів, таких як підкуп, погрози, насильство, підробки та використання незаконного програмного забезпечення для мобілізації виборців», – йдеться у заяві «Лікуд».