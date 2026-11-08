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Президент Ізраїлю доручив опоненту Нетаньягу сформувати уряд

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Президент Ізраїлю доручив опоненту Нетаньягу сформувати уряд
Колишній начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкот, лідер партії «Яшар». Тель-Авів, 28 жовтня 2026 року
фото: Reuters / Shir Torem

Гаді Айзенкот отримав підтримку 67 депутатів під час консультацій із президентом, однак для створення коаліції йому доведеться домовлятися з політичними силами, які мають суперечливі позиції

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог вирішив доручити колишньому начальнику Генерального штабу армії Гаді Айзенкоту формування нового уряду. Його головний політичний суперник, чинний прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, після парламентських виборів не зміг заручитися підтримкою більшості депутатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Про своє рішення Іцхак Герцог повідомив Айзенкоту ввечері 7 листопада. Офіційна церемонія вручення мандата на формування уряду запланована на 8 листопада в резиденції президента в Єрусалимі.

Під час консультацій із представниками політичних партій кандидатуру Айзенкота рекомендували депутати, які разом мають 67 місць у 120-місному Кнесеті – парламенті Ізраїлю. За продовження повноважень Нетаньягу висловилися представники політичних сил із 46 мандатами. Ще одна партія, яка має сім місць, не підтримала жодного кандидата.

Рішення Герцога стало важливим політичним ударом для Нетаньягу, який очолює ізраїльський уряд із перервами протягом багатьох років. Водночас президент обрав Айзенкота не через гарантовану більшість у парламенті, а з огляду на результати консультацій та можливість сформувати нову коаліцію.

Чому Айзенкоту буде складно сформувати уряд

Парламентські вибори в Ізраїлі відбулися 27 жовтня. За остаточними результатами, найбільша окрема партія «Лікуд» на чолі з Нетаньягу здобула 27 місць. Однак ширший політичний блок прем'єра отримав лише 53 мандати.

Розподіл місць у Кнесеті за результатами голосування:

  • блок партій Беньяміна Нетаньягу – 53 місця;
  • опозиційний блок на чолі з Гаді Айзенкотом – 48 місць;
  • дві арабські політичні партії – 19 місць.

Для формування парламентської більшості необхідно щонайменше 61 голос.

Вирішальну роль у переговорах можуть відіграти арабські політичні сили. Обидві партії рекомендували Айзенкота на посаду прем'єра, що й забезпечило йому підтримку 67 депутатів під час консультацій із президентом.

Однак ці рекомендації не є домовленістю про створення коаліції. Айзенкот раніше не погоджувався на повноцінне партнерство з арабськими партіями, хоча допускав співпрацю за певних умов. Частина його потенційних союзників також має заперечення проти такого формату.

Які варіанти залишаються в опозиції

Ще одним можливим партнером Айзенкота є ультраортодоксальні політичні сили. Зокрема, партія «Єврейство Тори», яка має сім депутатських місць, під час консультацій із президентом не рекомендувала ні Нетаньягу, ні його суперника.

Раніше ця політична сила була союзником прем'єра. Однак між ними виникли суперечності через питання звільнення ультраортодоксальних чоловіків від обов'язкової військової служби.

Айзенкот, навпаки, виступає за загальну військову або цивільну службу для громадян Ізраїлю та обіцяє покласти край ухиленню від призову. Це може ускладнити його переговори з релігійними партіями.

Серед інших можливих сценаріїв – формування уряду меншості за зовнішньої підтримки арабських депутатів або створення широкої коаліції національної єдності за участю партії Нетаньягу. Останній варіант також має серйозні перешкоди: Айзенкот раніше заявляв, що не готовий працювати в одному уряді з чинним прем'єром.

Майбутній склад кабінету залежатиме від того, чи зможе політик узгодити позиції різних партій. Про складність цього завдання свідчить і заява самого президента Герцога після завершення консультацій: попри перевагу Айзенкота за кількістю рекомендацій, взаємні політичні вето між партіями залишають питання формування більшості відкритим.

Скільки часу має Айзенкот

Після офіційного отримання мандата політик матиме 28 днів на формування уряду. За потреби президент може продовжити цей термін ще на 14 днів.

Якщо Айзенкоту не вдасться домовитися з партіями, президент зможе доручити формування кабінету іншому кандидатові. Якщо жодна зі спроб не завершиться успіхом, Ізраїль може знову провести парламентські вибори. До призначення нового уряду Нетаньягу продовжуватиме виконувати обов'язки прем'єр-міністра.

Хто такий Гаді Айзенкот

Гаді Айзенкот – колишній начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю. Він очолював ізраїльську армію з 2015-го до 2019 року, а загалом присвятив військовій службі 41 рік. До політики Айзенкот прийшов у 2022 році.

Президент Ізраїлю доручив опоненту Нетаньягу сформувати уряд фото 1
фото з відкритих джерел

Його політична програма передбачає, зокрема, реформу військового призову, зміни у системі державного управління та розслідування обставин нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Особиста історія політика також пов'язана з війною: його син і двоє племінників загинули під час бойових дій у секторі Гази.

Нагадаємо, парламентські вибори в Ізраїлі відбулися 27 жовтня. За їхніми підсумками блок Беньяміна Нетаньягу отримав 53 місця у Кнесеті, а опозиційні сили – 48. Ще 19 мандатів здобули дві арабські партії. Раніше «Главком» повідомляв, що вибори не забезпечили більшості жодному з основних політичних таборів.

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Теги: Опозиційний блок вибори Ізраїль партії політика Беньямін Нетаньягу ХАМАС

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