Трамп і Нетаньягу розійшлися в поглядах на війну з Іраном – Axios

Трамп отримав від Нетаньягу прохання про нові удари по Ірану

Ізраїльський прем'єр закликав американського президента відновити удари по Ірану одразу після виборів у США

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розійшлися в поглядах на подальші дії проти Ірану. Ізраїльський лідер закликав Вашингтон завдати нових ударів після проміжних виборів до Конгресу, тоді як американський президент наразі схиляється до продовження дипломатичних переговорів із Тегераном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За інформацією видання, Трамп і Нетаньягу провели телефонну розмову, під час якої обговорили стан переговорів між США та Іраном, а також можливі терміни відновлення бойових дій. Головним питанням стала подальша стратегія Вашингтона стосовно Тегерана.

Співрозмовники Axios повідомили, що Нетаньягу виступив за відновлення військової операції після завершення американських виборів, запланованих на 3 листопада. Водночас Трамп висловив готовність надати дипломатичним зусиллям додатковий час.

Такий підхід американського президента викликає занепокоєння в ізраїльського прем'єра, який наполягає на рішучіших діях проти Ірану. За даними видання, між лідерами виникли розбіжності стосовно того, коли саме варто переходити від переговорів до застосування військової сили.

Водночас Вашингтон не відмовився від можливості нових ударів по іранських об'єктах. Як зазначає Axios, адміністрація Трампа одночасно працює у двох напрямках: намагається відновити переговори з Тегераном і готується до можливого поновлення бойових дій.

Подібний підхід американський президент застосовував перед операцією «Епічна лють». Тоді дипломатичні зусилля США також супроводжувалися підготовкою до військової операції проти Ірану.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп зупинив підготовлену Ізраїлем масштабну військову операцію проти Ірану. За інформацією Financial Times, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу планував розпочати багатоденну кампанію бомбардувань 10 жовтня, однак Вашингтон виступив проти відновлення бойових дій напередодні проміжних виборів до Конгресу.