Президент Ізраїлю розкритикував рішення Трампа щодо військової допомоги

Іцхак Герцог заявив, що намір США припинити фінансування став для нього «громом серед ясного неба»

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог висловив занепокоєння через заяву американського лідера Дональда Трампа про припинення військової допомоги Ізраїлю наприкінці 2026 року. Це рішення стало для нього несподіванкою, оскільки чинні домовленості передбачають фінансування до 2028 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Герцог порушив питання американської підтримки під час зустрічі з представниками партії «Яшар», яку очолює Гаді Айзенкот, один із політичних суперників прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

«Питання американської допомоги мене вкрай непокоїть. Це також стало для мене громом серед ясного неба. У нас є меморандум про взаєморозуміння зі США, який має діяти до 2028 року», – заявив президент Ізраїлю.

За словами Герцога, збереження американської підтримки є одним із важливих завдань для країни. Він також наголосив на необхідності сформувати уряд, а не проводити повторні вибори.

Раніше Трамп оголосив, що Сполучені Штати припинять щорічне фінансування Ізраїлю вже наприкінці 2026 року. Це на два роки раніше, ніж передбачає чинний меморандум про взаєморозуміння, відповідно до якого Вашингтон виділяє близько $3,8 млрд щороку на закупівлю американського озброєння.

Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі заявив, що очікує роз'яснень щодо подальшої реалізації цього рішення. Водночас дипломат виступив на захист військової допомоги, підтримка якої поступово зменшується серед представників обох провідних американських партій.

Наразі залишається незрозумілим, як саме Вашингтон реалізує оголошене скорочення фінансування та чи потребуватиме воно перегляду чинних домовленостей.

Нагадаємо, 3 листопада «Главком» повідомляв про рішення Трампа припинити щорічну військову допомогу Ізраїлю. Американський президент стверджував, що домовився про це з Нетаньягу, оскільки Ізраїль став економічно успішною державою. Водночас США продовжать продавати країні озброєння.

Крім того, «Главком» із посиланням на The New York Times повідомляв про погіршення відносин між США та Ізраїлем. Серед причин напруженості називали розбіжності щодо Ірану та побоювання ізраїльської сторони втратити американську підтримку.