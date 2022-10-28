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Невідомий увірвався у будинок Ненсі Пелосі та напав на її чоловіка

Надія Клочко
glavcom.ua
Невідомий увірвався у будинок Ненсі Пелосі та напав на її чоловіка
Пол Пелосі після нападу потрапив до лікарні
фото з відкритих джерел

Зловмисника, який проник у будинок американської політикині, затримано

Вранці п’ятниці, 28 жовтня, невідомий проник у будинок спікерки Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі в Каліфорнії. Про це пише Reuters із посиланням на заяву офісу спікерки.

Самої політикині вдома не було, однак постраждав її чоловік Пол.

Згідно з повідомленням, внаслідок події Пол Пелосі став жертвою «жорстокого нападу». Наразі зловмисника вже затримали, а його мотиви ще з’ясовують.

Пола Пелосі доправили до лікарні. Він отримує медичну допомогу і, як очікується, повністю видужає, заявила пресслужба спікерки.

Нагадаємо, на початку серпня очільниця Палати представників США Ненсі Пелосі прибула з візитом на Тайвань, що спричинило чергове загострення відносин між Китаєм та США. 

Також повідомлялося, що 17 вересня до Єревану прибула спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Таким чином Пелосі продемонструвала підтримку вірменської сторони на тлі загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном. 

До слова, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що чоловіка Ненсі Пелосі судять за звинуваченням у водінні у нетверезому стані. Пол Пелосі у травні на своєму Porsche зіткнувся з Jeep

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Теги: США Ненсі Пелосі

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