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Китай наклав санкції на Ненсі Пелосі

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Китай наклав санкції на Ненсі Пелосі
Візит Ненсі Пелосі до Тайваню не дає спокою Китаю
фото з відкритих джерел

Санкції також торкнуться родини Пелосі

Влада Китаю впровадила санкції проти спікера Палати представників США Ненсі Пелосі через її візит на Тайвань, повідомляють китайські ЗМІ з посиланням на МЗС КНР.

У китайському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що санкції також торкнуться її родичів.

Нагадаємо, 2 серпня, літак, на якому вилетіла з Малайзії спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився у тайванському аеропорту. Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці. Вранці 3 серпня у законодавчій раді відбудеться зустріч Пелосі із керівництвом Тайваню, у тому числі з лідером уряду Цай Інвень.

27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. 

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Теги: Ненсі Пелосі Китай Тайвань

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