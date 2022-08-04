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Чоловік Ненсі Пелосі постав перед судом

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 08:35 glavcom.ua
Чоловік Ненсі Пелосі постав перед судом
У травні Пелосі своєму Porsche влетів і вншу автівку
фото з відкритих джерел

Пол Пелосі  втрапив в аварію в нетверезому стані

Чоловіка Ненсі Пелосі судять за звинуваченням у водінні у нетверезому стані. Про це повідомляє СBS News.

Як повідомляють в суді, Пол Пелосі у травні на своєму Porsche зіткнувся з Jeep, проте він не визнає себе винним у водінні в нетверезому стані у Північній Каліфорнії. 

В прокуратурі подію розцінили як дрібне правопорушення через травми, отримані водієм Jeep. У разі визнання 82-річного Пола Пелосі винним йому загрожує щонайменше п'ять днів тюремного ув'язнення та до п'яти років випробувального терміну, повідомляє Associated Press.

Після аварії Пелосі було заарештовано і пізніше відпущено під заставу у розмірі $5 тис. В останньому судовому засіданні він особисто не брав участі. 

Нагадаємо, напередодні завершився історичний візит Ненсі Пелосі до Тайваню. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню. 

Також Китай запровадив санкції проти Тайваню.

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Теги: США Ненсі Пелосі

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