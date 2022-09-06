Зеленський поговорив із Пелосі: деталі

Зеленський подякував Конгресу США та американському народу за потужну підтримку України

Сторони обговорили посилення тиску на державу-терориста

Президент України Володимир Зеленський у розмові зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі наголосив на важливості посилення тиску на росію для досягнення миру. Про це глава держави написав у Twitter.

«Розпочав день теплою й плідною розмовою із Ненсі Пелосі. Висловив подяку Конгресу США та американському народу за потужну підтримку України в боротьбі з агресією РФ. Важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру та наближення нашої спільної перемоги», – зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити $13,7 млрд для України.

Нагадаємо, США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів. Пентагон підтвердив передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, які захисники почали застосовувати проти Росії.

Перед цим Державний департамент США затвердив виділення $89 млн на підготовку саперів, які будуть розміновувати Україну.