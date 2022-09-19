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Нідерланди та Німеччина домовились про подальшу військову підтримку України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нідерланди та Німеччина домовились про подальшу військову підтримку України
фото з відкритих джерел

Рютте: «Ми домовилися, що продовжимо нашу підтримку, у тому числі через нідерландсько-німецьку військову співпрацю»

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели переговори щодо подальшої військової підтримки України. Про це повідомив Марк Рютте.

«Ми вітаємо нещодавні воєнні успіхи України. Вони свідчать, що міжнародна військова підтримка працює. Ми домовилися, що продовжимо нашу підтримку, у тому числі через нідерландсько-німецьку військову співпрацю щодо війни в Україні», – зауважив глава уряду Нідерландів у Твіттер.

Він додав, що у розмові йшлося також про заходи щодо подолання енергетичної кризи в Європі.

Нагадаємо, новий пакет військової допомоги США Україні включає «додаткові» боєприпаси до ракетних комплексів Himars, 36 000 105-мм артилерійських снарядів, 1 000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів.

Як повідомлялося, Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 600 млн доларів.

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Теги: Нідерланди переговори Німеччина міністр боєприпаси

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