Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новий пакет військової допомоги США: яку зброю отримають ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Новий пакет військової допомоги США: яку зброю отримають ЗСУ
США поставлять Україні нову партію артилерійських снарядів і боєприпасів для РСЗВ Himars, а також іншу військову техніку
фото: armyinform.com.ua

США постачатимуть Києву чотири протиартилерійські радари, вантажівки і причепи

Новий пакет військової допомоги США Україні включає «додаткові» боєприпаси до ракетних комплексів Himars, 36 000 105-мм артилерійських снарядів, 1 000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів. Про це повідомили в Пентагоні.

Крім того, США постачатимуть Києву чотири протиартилерійські радари, вантажівки і причепи для перевезення важкої техніки, системи проти БПЛА, обладнання для розмінування, протипіхотні боєприпаси Клеймора, підривну техніку, стрілецьку зброю і боєприпаси до неї, прилади нічного бачення, обладнання для холодної погоди, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом з приходом до влади президента Джо Байдена США виділили Україні близько 15,8 млрд доларів на безпекову допомогу. З 2014 року США виділили Україні на ці цілі близько 17,9 млрд доларів і понад 15,1 млрд доларів – з тих пір, як Росія почала спецоперацію в Україні. «Для задоволення мінливих потреб України США продовжать працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні необхідну зброю», – заявили в Пентагоні.

Як повідомлялося, Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 600 млн доларів.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що Білий дім незабаром може оголосити про черговий пакет допомоги для України. 

Також Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють доцільність надання Україні винищувачів, а також розглядають передачу систем ППО. 

Теги: росія США вантажівки радари розмінування боєприпаси перевезення

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд Латвії кілька разів на закритих засіданнях ухвалював рішення про надання допомоги Україні
Військова допомога Україні: уряд Латвії ухвалив важливе рішення
28 липня, 14:15
Глава Міноборони повідомив, що Україна отримала вже сотні одиниць артилерії та боєприпаси для них
«Рамштайн-5»: Резніков повідомив, яка військова допомога чекає на Україну
10 вересня, 14:58
Ольга Сімонова була військовослужбовицею 24-ї механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила
На війні загинула легендарна військова Ольга Сімонова (фото)
13 вересня, 21:09

Політика

Новий пакет військової допомоги США: яку зброю отримають ЗСУ
Новий пакет військової допомоги США: яку зброю отримають ЗСУ
Зеленський розповів про важливу резолюцію МАГАТЕ
Зеленський розповів про важливу резолюцію МАГАТЕ
Україна веде переговори щодо поставок ППО з п'ятьма країнами, – Зеленський
Україна веде переговори щодо поставок ППО з п'ятьма країнами, – Зеленський
Україна, Молдова та Румунія започаткували новий тристоронній формат взаємодії
Україна, Молдова та Румунія започаткували новий тристоронній формат взаємодії
У Куп'янську зник безвісти батько нардепа від «Слуги народу»
У Куп'янську зник безвісти батько нардепа від «Слуги народу»
Шарій вимагає скасування санкцій. Зеленський залучив до розгляду РНБО та СБУ
Шарій вимагає скасування санкцій. Зеленський залучив до розгляду РНБО та СБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Резніков показав Путіну те, чого в Кремлі точно немає (фото)
130K
Зеленський потрапив у ДТП: кадри з місця події (відео)
112K
Путін на зустрічі з президентом Туркменістану робив дивні рухи (відео) 
93K
Жителі Вінниччини та Черкащини чули вибухи. Місцева влада прокоментувала ситуацію
83K
Чому Путін ховається від росіян: Арестович назвав несподівану причину
69K
Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото)

Новини

Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
Сьогодні, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
Вчора, 12:54
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Вчора, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
14 вересня, 21:03
ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
14 вересня, 07:19

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту