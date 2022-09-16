Новий пакет військової допомоги США: яку зброю отримають ЗСУ

США поставлять Україні нову партію артилерійських снарядів і боєприпасів для РСЗВ Himars, а також іншу військову техніку

США постачатимуть Києву чотири протиартилерійські радари, вантажівки і причепи

Новий пакет військової допомоги США Україні включає «додаткові» боєприпаси до ракетних комплексів Himars, 36 000 105-мм артилерійських снарядів, 1 000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів. Про це повідомили в Пентагоні.

Крім того, США постачатимуть Києву чотири протиартилерійські радари, вантажівки і причепи для перевезення важкої техніки, системи проти БПЛА, обладнання для розмінування, протипіхотні боєприпаси Клеймора, підривну техніку, стрілецьку зброю і боєприпаси до неї, прилади нічного бачення, обладнання для холодної погоди, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом з приходом до влади президента Джо Байдена США виділили Україні близько 15,8 млрд доларів на безпекову допомогу. З 2014 року США виділили Україні на ці цілі близько 17,9 млрд доларів і понад 15,1 млрд доларів – з тих пір, як Росія почала спецоперацію в Україні. «Для задоволення мінливих потреб України США продовжать працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні необхідну зброю», – заявили в Пентагоні.

Як повідомлялося, Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 600 млн доларів.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що Білий дім незабаром може оголосити про черговий пакет допомоги для України.

Також Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють доцільність надання Україні винищувачів, а також розглядають передачу систем ППО.