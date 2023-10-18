Байден проситиме Конгрес США про «безпрецедентний» пакет підтримки для Ізраїлю

Глава Білого дому розповів, що віддав розпорядження про виділення $100 млн на гуманітарну допомогу для людей у Секторі Гази

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що має намір звернутися до Конгресу з проханням виділити «безпрецедентний» пакет підтримки для Ізраїлю. Про це глава Білого дому повідомив під час візиту до Тель-Авіву.

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«Пізніше цього тижня я збираюся надіслати запит до Конгресу США надати безпрецедентний пакет оборонної підтримки Ізраїлю», – сказав Байден.

Американський президент зазначив, що Сполучені Штати планують зберегти «повністю забезпеченою» ізраїльську систему ППО «Залізний купол».

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Глава Білого дому розповів, що віддав розпорядження про виділення $100 млн на гуманітарну допомогу для людей у Секторі Гази. З його слів, ці кошти мають допомогти понад мільйону постраждалих від конфлікту.

Байден підкреслив, що Ізраїль погодився на те, щоби дозволити доступ гуманітарної допомоги в Газу з території Єгипту.

«Я попросив ізраїльський уряд, з яким я зустрічався вранці, погодитися на доставку життєво необхідної гуманітарної допомоги цивільним особам у Газі, виходячи з розуміння того, що це перевірятиметься, а також що допомога має надходити до цивільних, а не до ХАМАСУ», – вказав президент США.

Глава Білого дому також поінформував, що Сполучені Штати перекидають у регіон потужні сили, в тому числі дві авіаносні групи з метою стримування агресії та недопущення розширення конфлікту.

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Водночас Байден закликав громадян Ізраїлю «не піддаватися люті» та пам'ятати, що «більшість палестинців – це не ХАМАС».

«Після 11 вересня ми були розлючені в Сполучених Штатах. І хоча ми прагнули справедливості й досягли її, ми також припускалися помилок», – додав американський лідер.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прибув сьогодні до Ізраїлю.

До слова, президент США Джо Байден на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаніягу заявив, що за вибух у лікарні Гази відповідальна інша команда, а не ЦАХАЛ.

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Раніше візит Байдена до Ізраїлю анонсував держсекретар США Ентоні Блінкен.

Під час свого візиту Байден прагне показати, що США підтримують Ізраїль. Президент США також хоче почути від ізраїльського керівництва, як воно проводитиме операції, аби звести до мінімуму жертви серед цивільного населення.