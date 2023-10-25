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Німеччина виділяє додаткові 195 млн євро для підтримки енергетики України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина виділяє додаткові 195 млн євро для підтримки енергетики України
фото: 24tv.ua

Близько половини коштів мають бути використані для захисту енергетичної інфраструктури незадовго до початку зими

Німеччина пообіцяла виділити додатково 195 млн  євро на енергопостачання та виживання підприємств в Україні. Про це заявила міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце під час зустрічі зі своїм українським колегою Олександром Кубраковим, повідомили у пресслужбі німецького міністерства економічного співробітництва та розвитку.

Шульце зазначила, що тепло та електроенергія є ключовими для життєздатності населення України, особливо з огляду на зиму, тому Німеччина збільшує підтримку критичної української енергетичної інфраструктури.

У німецькому відомстві вказали, що близько половини коштів мають бути використані для захисту енергетичної інфраструктури незадовго до початку зими, відновлення пошкодженої української енергосистеми та забезпечення використання енергоефективних технологій.

Міненерго України поінформувало, що німецькі партнери передадуть Україні партію ремонтних машин – 30 автовишок для потреб операторів системи розподілу електроенергії.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готує для України зимовий пакет допомоги на €1,4 млрд. До нього, серед іншого, увійдуть системи ППО Patriot, Iris-T6, Gepard тощо.

Теги: Німеччина електроенергія населення системи ППО гуманітарна допомога

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