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Ізраїль заявив про початок нового етапу війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ізраїль заявив про початок нового етапу війни
Ізраїль повідомив про розширення зони наземної операції в Секторі Гази
фото з відкритих джерел

Ізраїльська армія атакувала ХАМАС на усіх рівнях

 

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що вчора ввечері розпочався «новий етап війни». Про це повідомляє Haaretz. За словами міністра, наземна операція в Секторі Гази «триватиме до нового наказу».

«Сьогодні вночі земля в Газі здригнулася. Ми атакували над землею і під землею, ми атакували терористів на всіх рівнях і в усіх місцях», – сказав Йоав Галант.

Він також додав, що напрямки дій «щодо основних зусиль – військових, зусиль зі звільнення викрадених, цивільних і гуманітарних зусиль» були узгоджені під час зборів високопоставлених чиновників.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС. 

Нагадаємо, що жителі Сектору Гази стверджують, що ізраїльські атаки минулої ночі були найінтенсивнішими за останні три тижні.

До слова, Армія оборони Ізраїлю заявила, що в ніч на 28 жовтня винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по командиру повітряних сил ХАМАСу Асему Абу Ракабе.

За ніч винищувачі завдали ударів по 150 підземних об'єктах на півночі Сектора Гази, включаючи підземні штаби та військову інфраструктуру.

Теги: земля армія ХАМАС звільнення Ізраїль бомбардування повітря

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