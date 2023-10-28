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Жителі Гази скаржаться на найінтенсивніші атаки з початку війни

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Жителі Гази скаржаться на найінтенсивніші атаки з початку війни
Нічні удари по Сектору Гази
фото: AFP

Кількість загиблих у Газі внаслідок нічних ударів поки невідома

Жителі Сектору Гази стверджують, що ізраїльські атаки минулої ночі були найінтенсивнішими за останні три тижні. Про це пише Haaretz.

За словами мешканців, безперервного обстрілу зазнавали східні райони Гази, особливо північний сектор – від табору біженців Джабалія до Бет-Лахії та Бет-Хануна. Повідомлялося також про напади у центральній частині сектора та у Хан-Юнісі на півдні.

ХАМАС та «Ісламський джихад» повідомляли про бої з ізраїльськими військами на півночі Гази.

Поки неясно, скільки людей загинуло внаслідок цих нічних ударів, оскільки зв'язок із медичними бригадами на місцях було перервано через відсутність зв'язку.

Медики також не змогли дістатися до місць через масовані атаки, що продовжуються, пише видання.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю заявила, що в ніч на 28 жовтня винищувачі ЦАХАЛ завдали удару по командиру повітряних сил ХАМАС Асему Абу Ракабе.

За ніч винищувачі завдали ударів по 150 підземних об'єктах на півночі Сектора Гази, включаючи підземні штаби та військову інфраструктуру.

Теги: Ізраїль Сектор Гази ХАМАС

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