Байден найближчим часом може відвідати Ізраїль – Reuters
Візит Байдена може відбутися на знак підтримки найбільшого союзника США на Близькому Сході
Найближчим часом президент США Джо Байдена може відвідати Ізраїль на запрошення прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерело.
Так, джерело на умовах анонімності підтвердило інформацію низки ізраїльських ЗМІ, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запросив Байдена до країни під час нещодавньої телефонної розмови про відповідь на напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль.
Візит Байдена може відбутися на знак підтримки найбільшого союзника США на Близькому Сході після аналогічного візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена, який зараз там перебуває.
Білий дім відмовився від коментарів. Як зазначила речниця Ради національної безпеки Едріенн Вотсон: «Ми не маємо жодних оголошень щодо нових подорожей.
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