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Байден найближчим часом може відвідати Ізраїль – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден найближчим часом може відвідати Ізраїль – Reuters
фото з відкритих джерел

Візит Байдена може відбутися на знак підтримки найбільшого союзника США на Близькому Сході

Найближчим часом президент США Джо Байдена може відвідати Ізраїль на запрошення прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерело.

Так, джерело на умовах анонімності підтвердило інформацію низки ізраїльських ЗМІ, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запросив Байдена до країни під час нещодавньої телефонної розмови про відповідь на напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Візит Байдена може відбутися на знак підтримки найбільшого союзника США на Близькому Сході після аналогічного візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена, який зараз там перебуває. 

Білий дім відмовився від коментарів. Як зазначила речниця Ради національної безпеки Едріенн Вотсон: «Ми не маємо жодних оголошень щодо нових подорожей.

Як повідомлялося, США розробляють план на випадок загострення ситуації в Ізраїлі

Нагадаємо, Ізраїль вночі завдав найсильніших ударів по Газі за весь час війни – Reuters

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Теги: Ізраїль ХАМАС Палестина Ентоні Блінкен США Джозеф Байден

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