Ізраїльська армія заявила про ліквідацію командира повітряних сил ХАМАС

Нічні удари по підземних об'єктах у Секторі Гази

За ніч ізраїльські винищувачі завдали ударів по 150 підземних об'єктах на півночі Сектора Гази

У ніч на 28 жовтня винищувачі ЦАХАЛ завдали удару по командиру повітряних сил ХАМАС Асему Абу Ракабе, повідомила Армія оборони Ізраїлю.

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За ніч винищувачі завдали ударів по 150 підземних об'єктах на півночі Сектора Гази, включаючи підземні штаби та військову інфраструктуру.

Військові кажуть, що Абу Рукбе відповідав за управління дронами, системами виявлення з повітря, дельтапланами та протиповітряною обороною терористичної групи, пише The Times of Israel.

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Абу Рукбе зіграв певну роль у плануванні та здійсненні нападу ХАМАС 7 жовтня, керуючи терористами, які увійшли на південь Ізраїлю на дельтапланах, а також в атаках безпілотників на пости Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, з'явилися повідомлення, що війська та танки Ізраїлю ввійшли на територію Сектору Гази і перебувають там з вчорашнього дня

2,3 млн жителів Сектору Гази залишились без інтернету та телефонного зв’язку через авіаудари Ізраїлю.

Уночі проти 27 жовтня Ізраїль провів уже другу операцію на території Сектора Гази. Зазначається, що ЦАХАЛ направив танки та війська в Сектор Гази й завдав ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС. Військові стверджують, що рейд поблизу району Шуджайя на сході міста Газа був здійснений силами піхоти, бойової та бронетехніки. Ізраїльські безпілотники та бойові гелікоптери забезпечували повітряне прикриття.

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27 жовтня Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з закликом до гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Резолюція була прийнята більшістю голосів.

Проте Ізраїль відкинув резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про негайне гуманітарне перемир'я в секторі Гази.