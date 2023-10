Ізраїль повідомив про розширення зони наземної операції в Секторі Гази (відео)

ЦАХАЛ показав відео, на яких колони бронетехніки рухаються піщаними районами Гази

Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС. Про це заявив речник Армії оборони країни (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі, передають The Washington Post та The Times of Israel.

Сьогодні, 28 жовтня, з’явилися відео, на яких колони бронетехніки ізраїльської армії рухаються піщаними районами Сектору Гази. За даними сил оборони країни, ізраїльські військові літаки розбомбили десятки тунелів і підземних бункерів ХАМАСу.

За словами речника ЦАХАЛу, що ізраїльські військові «просуваються через етапи війни».

«Піхота, танкові, інженерні та артилерійські сили беруть участь у заходах, які супроводжуються щільним повітряним вогнем», – сказав Хагарі.

Він також додав, що сили Ізраїлю досі «перебувають на місці та продовжують бойові дії», а протягом ночі було вбито ще двох ключових військових командирів ХАМАСу.

Поки що, як каже Хагарі, під час наземної операції в Газі жоден ізраїльський солдат не постраждав.

Нагадаємо, що жителі Сектору Гази стверджують, що ізраїльські атаки минулої ночі були найінтенсивнішими за останні три тижні.

До слова, Армія оборони Ізраїлю заявила, що в ніч на 28 жовтня винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по командиру повітряних сил ХАМАСу Асему Абу Ракабе.

За ніч винищувачі завдали ударів по 150 підземних об'єктах на півночі Сектора Гази, включаючи підземні штаби та військову інфраструктуру.