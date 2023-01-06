Німеччина розглядає можливість передати Україні додаткові САУ Gepard – Spiegel

Торік ФРН поставила Україні 30 систем Gepard

Уряд ФРН розглядає можливість передачі Україні додаткових зенітних систем Gepard. Про це з посиланням на свої джерела пише Spiegel.

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«Угоди поки що не досягнуто, але є обережна впевненість, що найближчими місяцями Україні можуть поставити більше Gepard», – зазначається у матеріалі.

За даними видання, вже ведуться переговори з двома державами, які також мають на озброєнні зенітні танки Gepard і потрібні до них 35-міліметрові боєприпаси.

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Торік ФРН поставила Україні 30 систем Gepard, які зарекомендували себе дуже ефективним на фронті. Кажуть, що система особливо ефективна у боротьбі з безпілотниками, які запускає Росія. Поставка додаткових значно посилила би, на думку фахівців, українську ППО.

У грудні Берлін вже пообіцяв Україні ще сім таких установок.

Як раніше повідомлялося, Німеччина може надати Україні бойові машини Marder.