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Німеччина оцінила ймовірність «різдвяного перемир’я»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина оцінила ймовірність «різдвяного перемир’я»
Глава МЗС Німеччини: «Якби Путін хотів миру, він би відправив своїх солдатів додому»
фото з відкритих джерел

Бербок: «Так зване припинення вогню не принесе ні свободи, ні безпеки людям, які живуть у щоденному страху»

Якби російський диктатор Володимир Путін справді хотів миру, він би вивів війська з України, а не оголошував би одноденне «припинення вогню». Про це написала у Twitter глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

«Якби Путін хотів миру, він би відправив своїх солдатів додому, і війна закінчилася б. Але, очевидно, він хоче продовжити війну після невеликої перерви», – написала Бербок.

Урядовиця зазначила, що так зване припинення вогню не принесе ні свободи, ні безпеки людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією, тому Німеччина й надалі підтримуватиме українців – щоб вони знову могли жити у мирній та незалежній країні.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Перед цим про це нібито попросив патріарх Кирило.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що РФ таким чином намагається знизити інтенсивність боїв, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації. Подоляк вважає, що це банальний прийом Кремля, за допомогою якого Путін сподівається переконати Захід, щоб той почав тиснути на Україну з приводу необхідності переговорів.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов теж відреагував. – «Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі».

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Теги: путін Україна окупанти росія війна Німеччина

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