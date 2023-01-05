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Німеччина оновила список озброєння, переданого Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина оновила список озброєння, переданого Україні
ЗСУ отирмали тягач M107
фото з відкритих джерел

Україна отримала від Німеччини 20 ракетних установок для APWKS на базі пікапів

Уряд Німеччини в четвер оновив перелік військової допомоги Україні, переданої протягом останнього тижня.

Згідно з оприлюдненим списоком, за останній час Україна отримала від Німеччини:

  • 20 ракетних установок для APWKS на базі пікапів;
  • дві броньованих ремонтно-евакуаційних машин та тягач M1070;
  • сім гусеничних машин із дистанційним керуванням;
  • 63 пікапи, 17 вантажівок 8х8 та машину швидкої допомоги;
  • 12 важких вантажівок із причепами;
  • 36 400 вовняних ковдр, 21 генератор та мобільні опалювальні системи;
  • вісім розвідувальних БпЛА; 27 глушилок для дронів та 30 систем виявлення БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Німеччина пообіцяла нові поставки зброї для України.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що надання Німеччиною танків Leopard Збройним силам України – це питання часу. 

Німеччина заявила, що відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні, якщо юридичні питання будуть вирішені, і союзники також підуть цим шляхом. 

У відповідь на повідомлення про готовність Німеччини арештувати російські активи у Росії традиційно взялися за погрози. Так, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін пригрозив Берліну «аналогічними діями».

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Теги: Німеччина війна росія окупанти Україна

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