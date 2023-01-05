Німеччина оновила список озброєння, переданого Україні

Україна отримала від Німеччини 20 ракетних установок для APWKS на базі пікапів

Уряд Німеччини в четвер оновив перелік військової допомоги Україні, переданої протягом останнього тижня.

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Згідно з оприлюдненим списоком, за останній час Україна отримала від Німеччини:

20 ракетних установок для APWKS на базі пікапів;

дві броньованих ремонтно-евакуаційних машин та тягач M1070;

сім гусеничних машин із дистанційним керуванням;

63 пікапи, 17 вантажівок 8х8 та машину швидкої допомоги;

12 важких вантажівок із причепами;

36 400 вовняних ковдр, 21 генератор та мобільні опалювальні системи;

вісім розвідувальних БпЛА; 27 глушилок для дронів та 30 систем виявлення БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Німеччина пообіцяла нові поставки зброї для України.

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Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що надання Німеччиною танків Leopard Збройним силам України – це питання часу.

Німеччина заявила, що відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні, якщо юридичні питання будуть вирішені, і союзники також підуть цим шляхом.

У відповідь на повідомлення про готовність Німеччини арештувати російські активи у Росії традиційно взялися за погрози. Так, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін пригрозив Берліну «аналогічними діями».