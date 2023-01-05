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Німеччина може надати Україні бойові машини Marder

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина може надати Україні бойові машини Marder
Marder здатна форсувати водойми до 2 м завглибшки
фото ілюстративне

Ймовірно, Захід хоче таким чином зміцнити Україну перед тим, як Росія може розпочати новий масштабний наступ

Німеччина виведе військову підтримку України на новий рівень і може розпочати постачання Україні бойових машин піхоти Marder. Про це пише видання Süddeutsche Zeitung.

Видання зазначає, що в німецьких урядових колах говорять про «якісний крок» у військовій підтримці України. Мова може йти про постачання бойових машин піхоти Marder, які можуть надійти зі складів Бундесверу, але більш ймовірно – з промислових запасів. Український уряд давно просить про ці БМП. Відомо, що рішення було прийнято у тісній координації з Францією та США. Досі не зрозуміло, скільки одиниць буде поставлено і коли.

Журналісти нагадали, що у середу президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що французькі колісні танк AMX-10 RC будуть поставлені в Україну. Президент США Джо Байден, зі свого боку, заявив, що розглядає можливість надання Україні бойових машин піхоти Bradley. 

Зазначається, що Захід хоче таким чином зміцнити Україну перед тим, як Росія може розпочати новий масштабний наступ на Україну, ймовірно, навесні.

Marder («Куниця») – німецька гусенична бойова машина піхоти концерну Rheinmetall. Основна бойова машина танко-гренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років. Герметичний корпус зварений із броньових листів декількох сортів до 30 мм завтовшки, що захищають спереду від снарядів 20 мм і 25 мм з відстані 200 м, з боків від шрапнелі, стрілецької зброї 7,62 мм. Корпус зменшує вплив радіоактивності.

На Marder 1A3 встановлено додаткову багатошарову броню, що дозволяє в критичних точках витримувати обстріл з 30-мм зброї. Для захисту від зброї масового ураження всередині корпусу система NBC створює надлишковий тиск з продуктивністю 3м³/хв. Особовий склад може перебувати у ньому 24 години.

Розроблено модифікацію Marder, що здатна форсувати водойми до 2 м завглибшки. У кормі розміщений посадковий люк десанту. У бортах є шість амбразур для стрільби з ручної зброї.

До слова, сьогодні російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. На Банковій зазначили, що Росія таким чином намагається знизити інтенсивність боїв, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації.

Теги: війна Німеччина росія окупанти Україна

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