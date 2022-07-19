Німеччина скоротила військову підтримку України, – Welt

Німецька опозиція розкритикувала позицію уряду Німеччини

Уряд Німеччини попри обіцянки не збільшив військову підтримку України, незважаючи на обіцянки наростити поставки зброї. Про це повідомляє видання Welt.

За інформацією видання, Шольц продовжує обіцяти, що Німеччина наростить поставки, проте судячи зі списку від федерального уряду, вони тільки скорочуються.

«Ми підтримуватимемо Україну – стільки, скільки вона потребуватиме цієї підтримки: економічно, гуманітарно, фінансово та через поставку зброї», – заявляв Шольц.

Як зазначає видання, скорочення поставок випливає зі списку поставленої до Києва зброї, який сам федеральний уряд опублікував 21 червня.

Відтоді його тричі оновлювали та доповнювали новими товарами, за чим стежило Welt. Зазначається, що за останні три тижні Україна отримала дві поставки. У перший тиждень липня Київ отримав з Німеччини 42 тисячі сухпайків. Друга поставка включала 102 неброньовані автомобілі.

Німецька опозиція вже критикує позицію уряду Німеччини.

«Публічна промова і дії у федеральному уряді явно відрізняються. Це ганьба», – заявив один з лідерів фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Торстен Фрай.

За його словами, небажання постачати зброю завдає шкоди репутації Німеччини.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з німецькою колегою Крістін Ламбрехт надання Україні нового озброєння. Міністр повідомив, що українцям варто «чекати на гарні новини».

Раніше уряд Німеччини висловили впевненість, що найближчими місяцями країна зможе доставити для Києва велику кількість свіжих боєприпасів для німецької зенітної установки Gepard. Після кількох тижнів зусиль спільно з міністерством оборони Норвегії вдалося знайти виробника, який може виробляти додаткові боєприпаси для протиповітряної системи оборони. Постачання боєприпасів раніше вважалося проблемою, оскільки для системи було лише трохи менше 60 тис. 35-мм снарядів.