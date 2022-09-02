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До Шотландії прибув ще один лайнер для розміщення українських біженців

Альона Боженко
glavcom.ua
До Шотландії прибув ще один лайнер для розміщення українських біженців
У Шотландії для розселення біженців з України підготували другий лайнер
фото: ВВС

Корабель може вмістити 1750 осіб

У Глазго (Шотландія) прибув другий круїзний лайнер, на якому зможуть розміститися українські біженці. Про це повідомляє BBC.

Корабель, пришвартований на річці Клайд на шість місяців, може вмістити 1750 осіб в 714 каютах.

Люди на борту матимуть доступ до ресторанів, дитячих ігрових майданчиків, магазинів, прибирання та місць загального користування. Судно буде пришвартовано постійно і жителі зможуть прибувати і йти, коли захочуть. Вони також матимуть доступ до послуг охорони здоров'я та соціальної підтримки.

Ніл Грей, міністр Шотландії, відповідальний за українських біженців, сказав, що судно надасть житло, яке буде «безпечним і стійким», поки люди чекають, щоб їм виділили житло на тривалий термін.

Зазначається, що понад 15 000 осіб прибули з України до Шотландії після вторгнення Росії в Україну в лютому. Лайнер MS Ambition приєднається до MS Victoria, яка з липня пришвартована в Единбурзі в якості тимчасового житла для сімей з України.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, що Уряд Шотландії на 3 місяці призупиняє програму підтримки українських біженців через брак житла.

Шотландія забезпечила житло біженцям в готелях і університетських містечках, а з липня зафрахтувала пасажирське судно – 739 номерів на півроку.

Теги: лайнер біженці Шотландія

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