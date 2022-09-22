Норвегія офіційно скасувала спрощений візовий режим для росіян

Норвегія, яка не є членом ЄС, але входить до Шенгенської зони, має спільний з Росією сухопутний кордон

У 2007 році було підписано спеціальну угоду, спрямовану на полегшення подорожей громадян двох країн

Від сьогодні управління з імміграції Норвегії оголосило про призупинення дії угоди про спрощений візовий режим з російською федерацією, що дублює рішення Ради ЄС від 9 вересня. Про це повідомляє Barents Observer.

«Угода про спрощення візового режиму Норвегії з росією тимчасово призупинена з 22 вересня 2022 року», – йдеться в повідомленні міграційного відомства Норвегії.

Норвегія, яка не є членом ЄС, але входить до Шенгенської зони, має спільний з Росією сухопутний кордон протяжністю 198 кілометрів, і жителі Кольського півострова часто перетинають кордон, коли відправляються за покупками у норвезькі магазини.

У 2007 році було підписано спеціальну угоду, спрямовану на полегшення подорожей громадян двох країн. Цю угоду дуже схвально зустріли жителі північних регіонів Росії, де багато хто скористався можливістю подати заяву на багаторазову.

Після призупинення дії про спрощений візовий режим між Норвегією та Росією візовий збір зросте з €35 до €80 для всіх заявників. Термін розгляду заявок на отримання візи буде збільшено з 10 до 15 днів, а в окремих випадках – до 45 днів. Заявники також повинні будуть надати більше документів до консульства чи візових центрів.

Усі інші країни Шенгенської угоди, які мають прямі сухопутні кордони з Росією, вже ускладнили росіянам отримання шенгенських віз. Цей список включає Фінляндію, країни Балтії та Польщу.

Нагадаємо, з 19 вересня, почала діяти заборона на в'їзд громадянам Росії до Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Як повідомлялося, Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ.