Новий посол пояснив, чому українські угорці захоплюються Орбаном

Федір Шандор: «Ми мусимо зрозуміти – Угорщина захищає свої інтереси»

В українському експертному середовищі побутує думка, що угорці Закарпаття почуваються заручниками політики прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. І навіть просять його припинити виступати зі скандальними антиукраїнськими заявами. Однак військовий і майбутній посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю «Главкому» розповів, що багато його побратимів-угорців політику Угорщини здебільшого схвалюють.

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«Багато угорців, з якими я пліч-о-пліч служу, не засуджують політику Угорщини. Вони мені кажуть: «Он, дивись, Федю. Дешева комуналка, 13 виплат пенсії на рік, сімʼя отримує безповоротно10 млн. форинтів при народженні третьої дитини, не треба взагалі платити відсотки за кредитами…». Вони бачать у цьому стимул. І мої угорські побратими схвалюють таке. Але з іншого боку, вони захищають Україну на полі бою і знищують російську наволоч. І це реалії….», – пояснив посадовець.

На зауваження про те, що Угорщина купує в Росії газ і цим допомагає вбивати українців, у тому числі українських угорців, Шандор нагадав про низку гучних скандалів в Україні, пов’язаних із політиками та військовими.

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«Ви знаєте, хто винен у тому, що одеський воєнком купив у Барселоні палац? Чи знаєте, хто винен у тому, що в Україні чиновники торгують гуманітаркою для біженців? У тому, що пʼяні судді вбивають на дорозі молодих хлопців з Нацгвардії? У цьому, мабуть, винен Орбан…Ми мусимо зрозуміти – Угорщина захищає свої інтереси. Ми захищаємо свої і не відступимо від них», – наголосив майбутній посол.

Зазначимо, що викладача Ужгородського національного університету Федора Шандора, відомого також як «професор з окопу», затверджено на посаді посла України в Угорщині. Майбутній посол розповів про свої пріоритетні завдання.

Також він прокоментував, чи потрібна на Закарпатті автономія для угорців.

Крім того, майбутній посол в Угорщині вважає, що після перемоги Україна має запровадити подвійне громадянство за прикладом більшості країн Європейського союзу.