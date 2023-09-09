Головна Світ Політика
search button user button menu button

Новий посол пояснив, чому українські угорці захоплюються Орбаном

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Новий посол пояснив, чому українські угорці захоплюються Орбаном
Федір Шандор
фото: Новий канал

Федір Шандор: «Ми мусимо зрозуміти – Угорщина захищає свої інтереси»

В українському експертному середовищі побутує думка, що угорці Закарпаття почуваються заручниками політики прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. І навіть просять його припинити виступати зі скандальними антиукраїнськими заявами. Однак військовий і майбутній посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю «Главкому» розповів, що багато його побратимів-угорців політику Угорщини здебільшого схвалюють.

«Багато угорців, з якими я пліч-о-пліч служу, не засуджують політику Угорщини. Вони мені кажуть: «Он, дивись, Федю. Дешева комуналка, 13 виплат пенсії на рік, сімʼя отримує безповоротно10 млн. форинтів при народженні третьої дитини, не треба взагалі платити відсотки за кредитами…». Вони бачать у цьому стимул. І мої угорські побратими схвалюють таке. Але з іншого боку, вони захищають Україну на полі бою і знищують російську наволоч. І це реалії….», – пояснив посадовець.

На зауваження про те, що Угорщина купує в Росії газ і цим допомагає вбивати українців, у тому числі українських угорців, Шандор нагадав про низку гучних скандалів в Україні, пов’язаних із політиками та військовими.

«Ви знаєте, хто винен у тому, що одеський воєнком купив у Барселоні палац? Чи знаєте, хто винен у тому, що в Україні чиновники торгують гуманітаркою для біженців? У тому, що пʼяні судді вбивають на дорозі молодих хлопців з Нацгвардії? У цьому, мабуть, винен Орбан…Ми мусимо зрозуміти – Угорщина захищає свої інтереси. Ми захищаємо свої і не відступимо від них», – наголосив майбутній посол.

Зазначимо, що викладача Ужгородського національного університету Федора Шандора, відомого також як «професор з окопу», затверджено на посаді посла України в Угорщині. Майбутній посол розповів про свої пріоритетні завдання.

Також він прокоментував, чи потрібна на Закарпатті автономія для угорців.

Крім того, майбутній посол в Угорщині вважає, що після перемоги Україна має запровадити подвійне громадянство за прикладом більшості країн Європейського союзу. 

Читайте також: Новий посол України в Угорщині: Після перемоги треба дозволити подвійне громадянство
Теги: Україна Віктор Орбан посол Угорщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто застав радянські і перші пострадянські роки, памʼятає пафос: «Міру мір», «Помнітє…», «Це потрібно не мертвим»… На жаль, на росії цей пафос пройшов повз
1 вересня – День знань чи Урок миру?
1 вересня, 14:50
Чим старша людина у Росії, тим з більшою ймовірністю вона підтримує новий напад на Київ
«Чи підтримуєте ви новий наступ на Київ?» Що тепер відповідають росіяни Агресор
28 серпня, 13:40
Вступ України до ЄС: Кулеба натякнув, коли можуть відбутися переговори
Вступ України до ЄС: Кулеба натякнув, коли можуть відбутися переговори
29 серпня, 16:53

Політика

Путін узяв участь у виборах не виходячи з Кремля
Путін узяв участь у виборах не виходячи з Кремля
Новий посол пояснив, чому українські угорці захоплюються Орбаном
Новий посол пояснив, чому українські угорці захоплюються Орбаном
G20 немає чим пишатися: українське МЗС розкритикувало підсумкову декларацію саміту
G20 немає чим пишатися: українське МЗС розкритикувало підсумкову декларацію саміту
Лідери G20 погодили спільне комюніке, зокрема про війну в Україні
Лідери G20 погодили спільне комюніке, зокрема про війну в Україні
Bloomberg: Ердоган вмовляє лідерів G20 піти на поступки Росії
Bloomberg: Ердоган вмовляє лідерів G20 піти на поступки Росії
Африканський союз отримав статус постійного члена G20
Африканський союз отримав статус постійного члена G20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
До України прибули нові танки
16K
Новий посол України в Угорщині розповів, чим завершилася історія із «11 заручниками Орбана»
8637
Чи потрібна на Закарпатті автономія для угорців? Новий посол України здивував відповіддю
7701
Війна триває. Хто замінить воїнів на передовій?
7381
Розвідка склала список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню
6196
ЗСУ дізналися, кого окупанти кидатимуть у штурм на Куп'янському напрямку

Новини

Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
Сьогодні, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Вчора, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Вчора, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
7 вересня, 21:01

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту