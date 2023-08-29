Вступ України до ЄС: Кулеба натякнув, коли можуть відбутися переговори

Дмитро Кулеба: «Ми проговорили шлях, який має пройти Європейський союз та Україна до кінця цього року для того, щоб відкрити переговори про членство України в Європейському союзі»

Україна збирається почати переговори про членство в ЄС до кінця цього року. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції з французької колегою у Парижі.

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«Ми проговорили шлях, який має пройти Європейський союз та Україна до кінця цього року для того, щоб відкрити переговори про членство України в Європейському союзі. Я окремо подякував Франції за те, що президент Макрон був з перших лідерів, які серйозно почали просувати тему надання Україні статусу кандидата на членство», – сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна вже провела низку реформ, які поставив перед нею для вступу в ЄС. За його словами, Євросоюз також зробив певні кроки.

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Крім того, Кулеба у Парижі також обговорив майбутній вступ України до НАТО.

«У контексті останнього саміту НАТО у Вільнюсі ми говоримо про подальші кроки, адже очевидно, що без України як члена ЄС та НАТО, Європа не буде безпечним місцем для життя», – заявив глава МЗС.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів вступу в ЄС.