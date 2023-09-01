Головна Думки вголос Ростислав Павленко
search button user button menu button
Ростислав Павленко Народний депутат України

1 вересня – День знань чи Урок миру?

glavcom.ua
Хто застав радянські і перші пострадянські роки, памʼятає пафос: «Міру мір», «Помнітє…», «Це потрібно не мертвим»… На жаль, на росії цей пафос пройшов повз
малюнок: Нікіта Тітов

Багато уроків ще належить людству засвоїти – а поки Україна стоїть між світом і Третьою Світовою

1 вересня завжди було певним водорозділом.

У дитинстві цього дня починалася школа.

Пізніше – університет.

Ще пізніше – також університет, але з іншого боку викладацької кафедри.

Зараз лік дням змазаний у єдине суцільне «до Перемоги». Але для мільйонів українців сьогодні – той самий знаковий день.

***

1 вересня, крім Дня знань, відбувався ще Урок миру.

Хто застав радянські і перші пострадянські роки, памʼятає пафос: «Міру мір», «Помнітє…», «Це потрібно не мертвим»…

На жаль, на росії цей пафос пройшов повз. Навпаки, переродився у «можєм павтаріть». І полізли «павтарять» – злочини своїх натхненників гітлера і сталіна.

Початок ІІ Світової дав світові багато важких уроків. Про небезпеку умиротворення агесора. Про необхідність душити маньяків, поки вони не виповзли з лігва… Про потребу вчасних рішень.

Багато уроків ще належить засвоїти – а поки Україна стоїть між світом і ІІІ Світовою. Наша Перемога зробить ІІІ Світову неможливою. Маємо донести це до світу – всіма наявними у кожного засобами. Якщо маєте друзів, знайомих, колег за кордоном – нагадайте їм цю просту правду.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія школа Україна перемога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти прийшли на нашу землю, аби все знищити
Хто винен у війні? Українці знають відповідь
1 серпня, 17:53
Еліна Світоліна
Світоліна розгромила «нейтральну» російську тенісистку на турнірі у Вашингтоні
3 серпня, 01:36
Джон Кірбі
Білий дім спростував інформацію про вступ України до НАТО в обмін на території
17 серпня, 05:00
Очне навчання цього року зможуть собі дозволити тільки 68% шкіл, які мають укриття
«Не тягніть дитину на перший урок, якщо вона невиспана...» Усе про новий навчальний рік Тема тижня
30 серпня, 15:31
У трубній промисловості відновлення морських шляхів скоротить собівартість продукції і дозволить повернутися до довоєнного випуску
Федерація роботодавців України закликала світ допомогти Україні з розблокуванням портів для всіх видів продукції
22 серпня, 14:41
Педагогиня із Єкатеринбургу відкрила радянську школу, де навчають за підручниками 80-х років
Діти пишуть пір'ям. У Росії вчителька відкрила радянську школу
22 серпня, 14:55
Міністр також подякував потужній команді своїх заступників, яка дозволяє йому вирішувати «багатогранні завдання, по яких немає досвіду»
Осінь-зима мають стати сезоном врожаю українських дронів – Резніков
29 серпня, 14:41
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
21 серпня, 14:54
Нові типи українських безпілотників розробляють чимало організацій
Росія втратила перевагу в БПЛА на фронті – The Economist
28 серпня, 19:20

Ростислав Павленко

1 вересня – День знань чи Урок миру?
1 вересня – День знань чи Урок миру?
День пам'яті захисників України. Їх жертва вимагає поваги
День пам'яті захисників України. Їх жертва вимагає поваги
Реклама прального порошку, кремлівське ТБ і Єдиний марафон. Що спільного?
Реклама прального порошку, кремлівське ТБ і Єдиний марафон. Що спільного?
Серйозний іспит для української влади
Серйозний іспит для української влади
Три фактори, які можуть наблизити Перемогу
Три фактори, які можуть наблизити Перемогу
Війна усе глибше заходить у кіберпростір
Війна усе глибше заходить у кіберпростір

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Міністр Лісовий анонсував зміни в оплаті праці освітян
21K
Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон
14K
Росія вночі атакувала Україну двома ракетами «Калібр», є влучання – Повітряні сили
9541
Зеленський повідомив, чи піде на другий строк, якщо вибори-2024 відбудуться
9212
«Мертвий чи живий?»: Журналісти розшукали таємні знаки на могилі Пригожина
8288
СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)

Новини

Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Сьогодні, 05:30
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Сьогодні, 05:08
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту