1 вересня – День знань чи Урок миру?

Хто застав радянські і перші пострадянські роки, памʼятає пафос: «Міру мір», «Помнітє…», «Це потрібно не мертвим»… На жаль, на росії цей пафос пройшов повз

Багато уроків ще належить людству засвоїти – а поки Україна стоїть між світом і Третьою Світовою

1 вересня завжди було певним водорозділом.

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У дитинстві цього дня починалася школа.

Пізніше – університет.

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Ще пізніше – також університет, але з іншого боку викладацької кафедри.

Зараз лік дням змазаний у єдине суцільне «до Перемоги». Але для мільйонів українців сьогодні – той самий знаковий день.

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1 вересня, крім Дня знань, відбувався ще Урок миру.

Хто застав радянські і перші пострадянські роки, памʼятає пафос: «Міру мір», «Помнітє…», «Це потрібно не мертвим»…

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На жаль, на росії цей пафос пройшов повз. Навпаки, переродився у «можєм павтаріть». І полізли «павтарять» – злочини своїх натхненників гітлера і сталіна.

Початок ІІ Світової дав світові багато важких уроків. Про небезпеку умиротворення агесора. Про необхідність душити маньяків, поки вони не виповзли з лігва… Про потребу вчасних рішень.

Багато уроків ще належить засвоїти – а поки Україна стоїть між світом і ІІІ Світовою. Наша Перемога зробить ІІІ Світову неможливою. Маємо донести це до світу – всіма наявними у кожного засобами. Якщо маєте друзів, знайомих, колег за кордоном – нагадайте їм цю просту правду.