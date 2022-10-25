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Новий уряд Великої Британії: три міністри збережуть посади

Надія Клочко
glavcom.ua
Новий уряд Великої Британії: три міністри збережуть посади
Ріші Сунак був призначений прем'єр-міністром Британії 25 жовтня
фото з відкритих джерел

Ріші Сунак заявив, що його уряд буде складатися з «талантів» і «зрілих» людей

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вирішив не змінювати очільників міністерств оборони, закордонних справ та фінансів. Про це повідомляє Sky News.

Джеймса Клеверлі залишиться міністром закордонних справ. Оглядачі припускали, що на посаду міністра закордонних справ Сунак може призначити лідерку Палати громад Пенні Мордонт, яка також боролася за посаду лідера Консервативної партії, але в останній момент зняла кандидатуру.

Що стосується Бена Воллеса, який очолює міноборони Британії, то він раніше заявляв, що не буде лишатися в уряді, якщо там не підтримають анонсовану ще Борисом Джонсоном мету збільшити військові витрати до 3% ВВП до 2030 року.

Також стало відомо, що Сунак вирішив не змінювати міністра фінансів Джеремі Ганта, якого призначила його попередниця Ліз Трасс після провалу податкової реформи. Соратник нового прем'єра Британії, Домінік Рааб, повернувся в кабмін на посаду заступника глави уряду та міністра юстиції.

У найближчі години, як очікується, Ріші Сунак остаточно сформує свій уряд, який, як заявляв Сунак, має складатися з «талантів» і «зрілих» людей.

Нагадаємо, в понеділок, 24 жовтня, колишній міністр фінансів Ріші Сунак став лідером Консервативної партії Британії після того, як лишився єдиним претендентом на посаду. 25 жовтня він був призначений прем'єр-міністром Великої Британії.

Як відомо, 20 жовтня стало відомо, що прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс йде з посади. Трасс пробула на посаді 45 днів і заявила, що залишиться ще на деякий час до призначення наступника.

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Теги: Велика Британія

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