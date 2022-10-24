Прем’єріада у Британії: визначився переможець

Єдина конкурентка Ріші Сунака на виборах прем’єра Британії зняла свою кандидатуру

Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак стане новим лідером Консервативної партії та прем'єр-міністром. Сунак автоматично переміг у перегонах, оскільки його конкурентка, ексміністр оборони та лідер Палати громад Пенні Мордонт не набрала необхідних 100 голосів.

Потенційні кандидати мали час до 14:00 за Грінвічем (16:00 за Києвом) 24 жовтня, щоб отримати достатню підтримку і вийти в наступний етап гонки.

Якщо тільки один кандидат має підтримку 100 торі – він стає прем'єром. Якби кандидатів з підтримкою 100 і більше голосів було декілька, проводилося б онлайн-голосування членів Консервативної партії.

Сунак офіційно обійме посаду після аудієнції у короля Чарльза III.

Факти з біографії Ріші Сунака

Ріші Сунак народився у 1980 році у Саутгемптоні (Велика Британія) у родині вихідців з індійської діаспори, які до того мешкали у колишніх британських колоніях Східної Африки, сповідує індуїзм. Вивчав політологію, філософію та економіку в Лінкольн-коледжі (Оксфорд). Під час навчання пройшов стажування у виборчому штабі Консервативної партії. Пізніше здобув ступінь магістра бізнес-адміністрування у Стенфордському університеті (США).

Прорив у політичній кар'єрі Сунака відбувся у 2014 році, коли Консервативна партія обрала його кандидатом у члени парламенту від округу Річмонд (Йорк). У 2015 році Ріші Сунак став членом парламенту від Консервативної партії.

У 2019 році Борис Джонсон призначив Сунака головним секретарем Державної скарбниці, а наступного року – канцлером Державної скарбниці (аналог посади міністра фінансів).

5 липня 2022 року Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід подали у відставку на знак протесту проти дій голови Консервативної партії Бориса Джонсона, який призначив своїм заступником Кріса Пінчера, звинуваченого у сексуальних домаганнях. Вчинок Сунака та Джавіда поклав початок серії добровільних відставок серед інших членів уряду, що врешті-решт змусило Джонсона заявити, що він залишає посаду як прем'єр-міністра, так і очільника Консервативної партії.

Ріші Сунак із дружиною Дружина Сунака володіє 0,91% акцій Infosys, які становлять $900 млн, частками у двох ресторанах Джеймі Олівера, індійськими філіями американської мережі швидкого харчування Wendy's, агентством з підбору нянь, тренажерним залом та ще кількома фірмами. Завдяки чималому особистому статку дружини, Ріші став першим чиновником, який потрапив у 2022 році в рейтинг найзаможніших британців.

Що Ріші Сунак говорив про підтримку України

Зазначимо, раніше в інтерв'ю британським ЗМІ, Сунак запевнив, що продовжить підтримувати українців, як це робив Борис Джонсон.

«Президенте Зеленський, хоробрі громадяни України, не сумнівайтеся: що б не трапилося тут найближчими тижнями, Сполучене Королівство залишиться вашим найсильнішим союзником. Я посилюватиму нашу політику тотальної підтримки України, яку так вміло проводить Борис. Консервативна партія займатиме єдину позицію, підтримуючи вас», – пообіцяв він українцям у інтерв'ю The Sun.

Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс йде з посади. Трасс пробула на посаді 45 днів і заявила, що залишиться ще на деякий час до призначення наступника.

Колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак 23 жовтня офіційно оголосив про висунення на посаду прем'єр-міністра та голови Консервативної партії.

Водночас учора, 23 жовтня, стало відомо, що Борис Джонсон втратив шанс на прем'єрське крісло Великої Британії. Його підтримали 59 депутатів-торі, але для того, щоб продовжити вибори, йому потрібно було набрати 100.