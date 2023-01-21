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Ображений Пригожин написав листа у Білий дім (документ)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ображений Пригожин написав листа у Білий дім (документ)
Пригожин образився на представника Ради з національної безпеки США Джона Кірбі
фото з відкритих джерел

Пригожин образився, що США визнали його найманців міжнародними злочинцями

Ображений на заяви США ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин написав листа у Білий дім. Пригожин образився, що США визнали його найманців міжнародними злочинцями. Як повідомила пресслужба Пригожина, його відкритий лист нібито адресовано координатору ради національної безпеки по стратегічних комунікаціях США Джону Кірбі.

«Шановний пане Кірбі! У мене до вас є питання: «Чи можете ви назвати, який злочин скоїла ПВК «Вагнер»?», - йдеться у тексті листа.

Ображений Пригожин написав листа у Білий дім (документ) фото 1

Нагадаємо, офіційний представник Ради з національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин на війну витрачає понад $100 млн на місяць.  За оцінками американської розвідки, ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина відправила на фронт в Україну 50 тисяч бойовиків, 40 тисяч із яких – засуджені з російських в'язниць. Розвідники підтвердили, що «вагнерівці» відіграють ударну роль у наступі на Бахмут. 

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Теги: США Соледар Бахмут фронт ПВК Вагнера злочин засуджені Міноборони

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