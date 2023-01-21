Ображений Пригожин написав листа у Білий дім (документ)

Пригожин образився, що США визнали його найманців міжнародними злочинцями

Ображений на заяви США ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин написав листа у Білий дім. Пригожин образився, що США визнали його найманців міжнародними злочинцями. Як повідомила пресслужба Пригожина, його відкритий лист нібито адресовано координатору ради національної безпеки по стратегічних комунікаціях США Джону Кірбі.

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«Шановний пане Кірбі! У мене до вас є питання: «Чи можете ви назвати, який злочин скоїла ПВК «Вагнер»?», - йдеться у тексті листа.

Нагадаємо, офіційний представник Ради з національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин на війну витрачає понад $100 млн на місяць. За оцінками американської розвідки, ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина відправила на фронт в Україну 50 тисяч бойовиків, 40 тисяч із яких – засуджені з російських в'язниць. Розвідники підтвердили, що «вагнерівці» відіграють ударну роль у наступі на Бахмут.