Навіщо Пригожину Соледар: генерал Ходжес розкрив плани «вагнерівця»

Ходжес: «Уся ситуація навколо Бахмуту показує відсутність узгодженості російської операції»

Голова «ПВК Вагнер» Євген Пригожин має певні плани щодо Бахмута, то цей напрямок перебуває під постійною атакою російських військових та найманців. Про це заявив колишній командувач Збройних сил США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в інтерв’ю «Радіо Свобода».

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Генерал зазначив, що захоплення Бахмуту має для Пригожина символічне значення.

«Мені зайняло трохи часу, щоб зрозуміти, для чого Росія приділяє так багато уваги Бахмуту, особливо сили на чолі з Пригожиним. Думаю, тут є символічний аспект, це майже марнославство для нього. Він, очевидно, не дбає про те, скільки людей загине. На цей момент вони («вагнерівці» - ред) перебувають там вже 5 місяців, але досі не змогли взяти Бахмут», – заявив Ходжес.

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Він наголосив, що нещодавно з’ясувалося, що в регіоні є соляні та гіпсові шахти.

«Пригожин навіть говорив про забезпечення там ресурсів. Але не знаю, чи буде приємно родинам тисяч загиблих знати, що справжньою метою Пригожина було не стратегічно важливе перехрестя, а гіпсові шахти. Думаю, вся ситуація навколо Бахмуту показує відсутність узгодженості російської операції. Я не думаю, що Пригожин отримує накази від Суровікіна, точно не отримує накази від генерала Герасимова. То хто відповідальний? Вони не мають узгодженого плану. Вони, на щастя, досі не зрозуміли і не покращили усі інституційні недоліки, які виявилися в лютому та березні», – заявив генерал.

Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина після атаки на Соледар.