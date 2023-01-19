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Пригожин влаштує переворот у Росії? Грозєв пояснив, чого очікувати Путіну

Олександра Садова
glavcom.ua
Пригожин влаштує переворот у Росії? Грозєв пояснив, чого очікувати Путіну
фото: АР

Христо Грозєв звернув увагу на те, що головний «вагнерівець» бажає одержати частину реальної влади

У Кремлі зароджується нове протистояння між російським диктатором Володимиром Путіним та власником ПВК «Вагнер», відомим як «кухар Путіна», Євгеном Пригожиним. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв.

«Одного дня угрупування «яструбів», згуртоване довкола Пригожина, таки може врешті змістити Путіна. Щоправда, насолоджуватися владою їм випаде не надто довго, адже відхід від неї попереднього керманича автоматично стане сигналом для пригніченої досі російської еліти», – каже Грозєв.

Грозєв вважає, що звільнення командувача російськими військами Сергія Суровікіна є першим етапом у протистоянні Пригожина та Путіна. 

«Далі ми побачимо ще більше: як російський гарант під наростаючим тиском «Вагнера» діятиме. По-іншому просто не може бути, коли понад 20 тисяч озброєних головорізів за спиною у Пригожина вважають свого лідера чи не кращим за самого російського гаранта», – переконаний керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat.

Христо Грозєв звернув увагу на те, що головний «вагнерівець» бажає одержати частину реальної влади. За словами керівника Bellingcat, щоб задовільнити свої зростаючі владні амбіції, «кухар Путіна» вимагатиме від свого господаря прибрати когось зі шляху, проте Путіну дуже складно це робити.

«Путін намагався раніше задобрити свого підлеглого, запропонувавши тому політичну роль співставну з тією, яку мав свого часу Жириновський у Росії. Тобто, за путінським задумом, його кровожерливий підданий мав би зібрати довкола себе щось на зразок чергової партії, котра була б лояльною до діючої влади», – сказав Грозєв.

Як каже керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти, Пригожину цього явно мало. Тому він і почав дедалі дужче тиснути на свого патрона, який «не мав іншого вибору, окрім як перейти до глухої оборони».

«Крізь цю ж призму треба розглядати й те, що сталося нещодавно, коли раптом російське міноборони вирішило відступити від раніше заявленої перемоги в Соледарі. Хоча раніше російське військове керівництво говорило, що мовляв, ця «перемога» належить лише їм і нікому іншому. Зі свого боку Пригожин всіляко наполягав на тому, що це все ж таки здобуток виключно його приватної армії», – зауважив він.

Христо Грозєв зробив висновок, що російське керівництво намагається якимось чином зняти напругу у своїх взаєминах із «Вагнером». Однак, на думку керівника Bellingcat, Пригожин не може зробити крок назад.

«Бо постійно перебуває під тиском своїх же послідовників з числа найманців. Отож він і надалі наступатиме на Путіна, висуваючи нові вимоги», – додав Грозєв.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Кремль продовжує публічно заперечувати заяви засновника та куратора ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина про те, що лише найманці брали участь у захопленні Соледарі. Водночас «кухар Путіна» намагається підірвати довіру до Міноборони РФ. 

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Теги: росія путін переворот влада ПВК Вагнера

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