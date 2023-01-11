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Як Пригожин та міноборони Росії ділили Соледар та осоромилися на весь світ

Альона Боженко
glavcom.ua
Як Пригожин та міноборони Росії ділили Соледар та осоромилися на весь світ
Пригожин пішов війною на міністерство оборони РФ
фото: glavcom.ua

Російські війська не захопили весь Соледар, у місті тривають бої

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці взяли під контроль усю територію міста Соледар. Проте міноборони РФ цю інформацію спростувало. Розборки між путінськими елітами висміяли в соціальних мережах, а міжнародні видання та військові аналітики переконують: немає жодних ознак відступу ЗСУ з Соледара. 

Новий конфлікт між Пригожиним та міноборони РФ почався з того, що «кухар Путіна» заявив: «взяття» Соледара це заслуга виключно його найманців. «Ще раз хочу наголосити, що в штурмі Соледара не брали участь жодні підрозділи, крім бійців ПВК», – окремо зазначив Пригожин.

Згодом представник міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що жодного захоплення міста немає. Російські війська блокували Соледар із двох сторін і зараз ведуть бої у самому місті.

За словами Конашенкова, підрозділи ДШВ РФ заблокували ЗСУ з північної та південної частин. Заявляється, що авіація завдає ударів по опорних пунктах. Таким чином, у міноборони РФ спростували заяви Євгена Пригожина про те, що Соледар нібито захоплено.

Також заяву Пригожина від 10 січня спростував і ексглава бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін. За його словами, захоплення частини міста – тактичний успіх ЗС РФ. Однак ні про яке оточення не йдеться. ЗСУ створюють нову лінію оборони.

Зазначимо, журналісти CNN, які зараз перебувають поблизу міста, також розвінчують заяву Пригожина. Наразі українські війська почуваються впевнено в Соледарі і залишати його не збираються. 

Інститут вивчення війни (ISW) зауважив,  Пригожин використовує повідомлення про «успіхи» у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили. 

У ПВК «Вагнера» стверджують, що за останні кілька днів захопили територію у межах Соледара. Багато російських джерел розглядають ці «успіхи» як ознаки того, що найманці можуть незабаром оточити Бахмут.

Нагадаємо, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою. 

Раніше Маляр зазначила, що тяжкі бої за Соледар продовжуються. При цьому росіяни не враховують великих втрат свого особового складу та не перестають проводити активні штурми.

Разом з тим Зеленський роз'яснив, чому Росія заявила про захоплення Соледара.

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Теги: росіяни Міноборони РФ Міноборони авіація росія

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