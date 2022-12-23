Стало відомо, скільки Пригожин щомісяця витрачає коштів на війну проти України

«ПВК «Вагнера» стає центром влади, який конкурує з російськими військовими та іншими російськими міністерствами»

Очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин на війну Пригожин витрачає понад $100 млн на місяць. Про це заявив офіційний представник Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє «Голос Америки».

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За оцінками американської розвідки, ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина відправила на фронт в Україну 50 тисяч бойовиків, 40 тисяч із яких – засуджені з російських в'язниць. Розвідники підтвердили, що «вагнерівці» відіграють ударну роль у наступі на Бахмут.

«Схоже, що містер Пригожин готовий просто кинути своїх солдатів у м'ясорубку оптом», – заявив Кірбі.

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Зазначається, що лише за останні тижні в боях загинуло близько 1000 бійців ПВК, 90% з них були поспіхом навченими та погано екіпірованими. Але самого Пригожина люди не хвилюють, а лише змагання з російським Міноборони та посилення свого впливу.

«Він (Євген Пригожин – ред.) значно більше зацікавлений у торгівлі впливом у Кремлі, ніж у людях, яких він вербує на війну. Для нього єдино важливо – наскільки добре він виглядає в очах Путіна і наскільки добре ставляться до нього в Кремлі. Тому нам цілком очевидно, що ПВК «Вагнера» стає центром влади, який конкурує з російськими військовими та іншими російськими міністерствами», – зазначив Кірбі.

Американська розвідка також підтвердила інформацію своїх британських колег про те, що ПВК «Вагнера» отримала партію зброї із Північної Кореї. Зокрема у листопаді було поставлено ручні протитанкові гранатомети та ракети.

Нагадаємо, Міністерство торгівлі США в середу, 22 грудня, оголосило про нові обмеження на експорт технологій для російської приватної військової компанії «Вагнера» з метою подальшого обмеження її спроможностей через участь у російському вторгненні в Україну.