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Стало відомо, скільки Пригожин щомісяця витрачає коштів на війну проти України

Альона Боженко
glavcom.ua
Стало відомо, скільки Пригожин щомісяця витрачає коштів на війну проти України
ПВК «Вагнера» Пригожина щомісяця витрачає на війну проти України понад $100 млн
фото ілюстративне

 «ПВК «Вагнера» стає центром влади, який конкурує з російськими військовими та іншими російськими міністерствами»

Очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин на війну Пригожин витрачає понад $100 млн на місяць. Про це заявив офіційний представник Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє «Голос Америки».

За оцінками американської розвідки, ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина відправила на фронт в Україну 50 тисяч бойовиків, 40 тисяч із яких – засуджені з російських в'язниць. Розвідники підтвердили, що «вагнерівці» відіграють ударну роль у наступі на Бахмут. 

«Схоже, що містер Пригожин готовий просто кинути своїх солдатів у м'ясорубку оптом», – заявив Кірбі.

Зазначається, що лише за останні тижні в боях загинуло близько 1000 бійців ПВК, 90% з них були поспіхом навченими та погано екіпірованими. Але самого Пригожина люди не хвилюють, а лише змагання з російським Міноборони та посилення свого впливу.

«Він (Євген Пригожин ред.) значно більше зацікавлений у торгівлі впливом у Кремлі, ніж у людях, яких він вербує на війну. Для нього єдино важливо – наскільки добре він виглядає в очах Путіна і наскільки добре ставляться до нього в Кремлі. Тому нам цілком очевидно, що ПВК «Вагнера» стає центром влади, який конкурує з російськими військовими та іншими російськими міністерствами», – зазначив Кірбі.

Американська розвідка також підтвердила інформацію своїх британських колег про те, що ПВК «Вагнера» отримала партію зброї із Північної Кореї. Зокрема у листопаді було поставлено ручні протитанкові гранатомети та ракети.

Нагадаємо, Міністерство торгівлі США в середу, 22 грудня, оголосило про нові обмеження на експорт технологій для російської приватної військової компанії «Вагнера» з метою подальшого обмеження її спроможностей через участь у російському вторгненні в Україну.

Теги: розвідка експорт Міноборони засуджені ПВК Вагнера фронт Бахмут

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