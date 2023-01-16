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Євген Магда директор Інституту світової політики

Пригожин перетворює Росію на країну-штрафбат

glavcom.ua
Голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин
фото з відкритих джерел

«Кільце Пригожина» або Політ «Вагнера» в інформаційному просторі

У частини російських медіа останніми днями з'явилися нові герої – «русские штурмовики» приватної військової компанії «Вагнер». Штурм ними міста Соледар радо транслюють кремлівські медіа, проте є кілька нюансів, на які варто звернути увагу вже сьогодні.

«Вагнерівці» з'явилися у інформаційному полі не сьогодні, їх кривавий шлях починався на Донбасі у 2014 році, знайшов продовження у Сирії та Африці, де, наприклад, було у 2018 році знишено групу російських журналістів, які знімали фільм про дії ПВК «Вагнер». Але саме зараз, за рахунок помилувань, які роздавав з липня 2022 року російським ув'язненим Євгеній Пригожин, ПВК «Вагнер» отримала суттєвий мобілізаційний ресурс. Його чисельність оцінюють у 30-40 тисяч, десята частина з яких загинула у запеклих боях в Україні. Відтак у різних містах Росії відкривають меморіальні дошки загиблим у Україні злочинцям, одного з «вагнерівців» поховали у Петербурзі на алеї слави попри опір тамтешнього губернатора Бєглова. Фактично «вагнерівці» все більше нагадують війська СС нацистської Німеччини, конкретно – підрозділ Дірлевангера, сформований переважно з кримінальних злочинців. Про «вагнерівців» активно пишуть російські офіційні медіа, героїзуючи їх, створюючи тим самим нові стандарти суспільного сприйняття їх дій.

Пригожин вистилає власний шлях до збільшення впливу на ситуацію не лише за допомогою власної медіа-імперії, але і тілами вчорашніх ув'язнених. Їх родинам, до речі, РФ не повинна платити компенсацію у випадку загибелі, як російським військовослужбовцям. Проте цей ресурс не є безмежним, та й військово-політичний дует Шойгу – Герасимов, який керує російською армією, добре відчуває загрозу та прагне зменшити потенціал «Вагнера», перемоловши підрозділи ПВК у боях з ЗСУ.

Показово, що діяльність приватних військових компаній російським законодавством не врегулювана. Причина проста: у Кремлі побачили, як діють американські ПВК в Іраку та вирішили створити власну, «для особливих доручень» всередині Росії та на пострадянському просторі. Чи варто дивуватися, що її куратором та фінансистом став Євгеній Пригожин – колишній кримінальний злочинець, який користується довірою Путіна.

«Кухар Путіна», як часто називали Пригожина, не лише перебуває під санкціями з боку США та ЄС. Він всіляко демонструє підтримку Кремля у «боротьбі з нацистами в Україні» та публічно наголошував на готовності знову втрутитися в раз потреби до виборів у США та провів інформаційну спецоперацію «Кувалда для Європарламенту».

«Вагнерівці» протягом останніх місяців відзначилися особливою жорстокістю. Чому всі забули про кастрацію ними українського полоненого на Луганщині? Про забитого кувалдою під камеру колишнього «вагнерівця» Нужина, який побував в українському полоні? Про зруйновані населені пункти? Пригожин наголошує, що у ПВК «Вагнер» є власна артилерія, бронетехніка та авіація (а я нагадаю про армію ботів та тролів і власне кіновиробництво). Тому мене не подивує, якщо на екранах російських кінотеатрів, куди тепер не потрапляють новинки з Заходу, будуть крутити для школярів пропагандистські бойовики від Пригожина. Назва останнього – «Кращі в пеклі» – чудово підходить для сучасної російської інформаційної політики.

Сьогодні ми вважаємо, що Пригожин є продовженням політики Путіна. Насправді це практика пітерських підворіть, окупованих місцевою шпаною, транслюється на весь світ, адже Пригожин діє з очевидного дозволу Путіна. Кремль демонструє, що чхати хотів на правила ведення війни, на «європейські умовності» та взагалі на всіх. Пригожин та його зграя – символ російської державної політики, асиметрична реакція на неспроможність РФ «захопити Київ за три дні».

Євгеній Пригожин своїми діями (з санкції Путіна) перетворює Росію на країну-штрафбат, наче підтверджуючи, що РФ є failed state (державою, що є неспроможною). Українська відповідь має бути асиметричною: нашим завданням є не лише нейтралізація «вагнерівців», але і максимальне донесення світові інформації про злочинну діяльність їх керівників та покровителів.

P.S. Втеча до Норвегії «вагнерівця» на прізвище Медведєв, який висловив готовність дати свідчення проти Пригожина та його поплічників, є чудовим шансом завдати по опричниках Путіна потужного удару. Його упускати не можна.

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Теги: росія штурм правила ПВК Вагнера фільм злочинець втеча політ санкції авіація Соледар

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