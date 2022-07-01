Опальний олігарх закликав росіян до саботажу
Михайла Ходорковського вразило відео, зняте мешканцями обстріляного будинку у Білгороді-Дністровському
Росіяни мають розпочати тотальний спротив путінському режиму, хоча б у форматі саботажу. Про це російський олігарх Михайло Ходорковський, якого Володимир Путін ще у двохтисячні запроторив до в’язниці, написав у Twitter.
За словами Ходорковського, громадяни Росії мають чинити опір путінській владі на усіх рівнях. «Можете недокрутити гайку? Недокрутіть! Можете відправити вантаж замість Білгорода до Владивостока? Надішліть!», – запропонував Ходорковський.
За словами олігарха, спротивом буде навіть напис на стіні «Ні війні!»: «Зробіть хоч це, щоб потім не було так соромно…»
Михайло Ходорковський закликав до саботажу, опублікувавши відео, зняте мешканцями будинку у Білгороді-Дністровському, обстріляному рашистами. Українка на відео просить хоч якоїсь допомоги.
Что делать, спрашиваете? Саботаж!— Ходорковский Михаил (@mich261213) July 1, 2022
Можете недокрутить гайку? Недокрутите!
Можете отправить груз вместо Белгорода во Владивосток? Отправьте!
Можете написать на стене «Нет войне!” - сделайте хоть это.
Что бы потом было не так стыдно…
Нагадаємо, у ніч з 30 червня на 1 липня в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку.
Станом на 12:00 відомо про 19 загиблих та 36 постраждалих.