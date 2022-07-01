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    Політика

    Опальний олігарх закликав росіян до саботажу

    Михайло Ходорковський заявив, що росіяни мають розпочати саботаж або хоча б висловлювати своє ставлення до війни - Опальний олігарх закликав росіян до саботажу
    Михайло Ходорковський заявив, що росіяни мають розпочати саботаж або хоча б висловлювати своє ставлення до війни
    фото з російських ЗМІ

    Михайла Ходорковського вразило відео, зняте мешканцями обстріляного будинку у Білгороді-Дністровському

    Росіяни мають розпочати тотальний спротив путінському режиму, хоча б у форматі саботажу. Про це російський олігарх Михайло Ходорковський, якого Володимир Путін ще у двохтисячні запроторив до в’язниці, написав у Twitter.

    За словами Ходорковського, громадяни Росії мають чинити опір путінській владі на усіх рівнях. «Можете недокрутити гайку? Недокрутіть! Можете відправити вантаж замість Білгорода до Владивостока? Надішліть!», – запропонував Ходорковський.

    За словами олігарха, спротивом буде навіть напис на стіні «Ні війні!»: «Зробіть хоч це, щоб потім не було так соромно…»

    Михайло Ходорковський закликав до саботажу, опублікувавши відео, зняте мешканцями будинку у Білгороді-Дністровському, обстріляному рашистами. Українка на відео просить хоч якоїсь допомоги.

    Нагадаємо, у ніч з 30 червня на 1 липня в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку.

    Станом на 12:00 відомо про 19 загиблих та 36 постраждалих.

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    Теги: росія окупанти війна Михайло Ходорковський Україна окупація #stoprussia
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    Опальний олігарх закликав росіян до саботажу