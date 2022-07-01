Опальний олігарх закликав росіян до саботажу

Михайло Ходорковський заявив, що росіяни мають розпочати саботаж або хоча б висловлювати своє ставлення до війни

Михайла Ходорковського вразило відео, зняте мешканцями обстріляного будинку у Білгороді-Дністровському

Росіяни мають розпочати тотальний спротив путінському режиму, хоча б у форматі саботажу. Про це російський олігарх Михайло Ходорковський, якого Володимир Путін ще у двохтисячні запроторив до в’язниці, написав у Twitter.

За словами Ходорковського, громадяни Росії мають чинити опір путінській владі на усіх рівнях. «Можете недокрутити гайку? Недокрутіть! Можете відправити вантаж замість Білгорода до Владивостока? Надішліть!», – запропонував Ходорковський.

За словами олігарха, спротивом буде навіть напис на стіні «Ні війні!»: «Зробіть хоч це, щоб потім не було так соромно…»

Михайло Ходорковський закликав до саботажу, опублікувавши відео, зняте мешканцями будинку у Білгороді-Дністровському, обстріляному рашистами. Українка на відео просить хоч якоїсь допомоги.

Что делать, спрашиваете? Саботаж!

Можете недокрутить гайку? Недокрутите!

Можете отправить груз вместо Белгорода во Владивосток? Отправьте!

Можете написать на стене «Нет войне!” - сделайте хоть это.

Что бы потом было не так стыдно… — Ходорковский Михаил (@mich261213) July 1, 2022

Нагадаємо, у ніч з 30 червня на 1 липня в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку.

Станом на 12:00 відомо про 19 загиблих та 36 постраждалих.