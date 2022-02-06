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    Ходорковський показав «старість та самотність» Путіна

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    На Олімпіаді 2022 Путіну виділили власну ложу<br /><br /> - Ходорковський показав «старість та самотність» Путіна
    На Олімпіаді 2022 Путіну виділили власну ложу

    фото: Михайло Ходорковський/ Тwitter

    Фото президента Росії на тому самому місці з різницею у 14 років

    Російський опозиціонер Михайло Ходорковський порівняв фотографії президента РФ Володимира Путіна на церемоніях відкриття Олімпіади у Пекіні у 2008-го та 2022 року. Фото він опублікував у Twitter.

    «Дуже наочно: старість і самотність автократа. Одне й те саме місце з різницею 14 років: Путін на відкритті літньої Олімпіади 2008 та зимової Олімпіади 2022 у Пекіні», – написав Ходорковський.

    На першому кадрі Путін, який був у той період прем'єр-міністром РФ, перебуває на стадіоні в оточенні людей. На другому – сидить у персональній ложі.

    У 2020 році президенту Росії, серед інших топчиновників країни, було заборонено відвідувати великі міжнародні змагання рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні через допінгові скандали за участю російських спортсменів.

    Однак Путін зміг приїхати на Олімпіаду завдяки особистому запрошенню голови КНР Сі Цзіньпіна.

    Під час церемонії відкриття Олімпіади Путін вдав, що спить, коли вийшла українська команда, на це звернули увагу британські журналісти.

    Путін спостерігав за церемонією відкриття Олімпіади-2022 з трибуни стадіону «Пташине гніздо». Зазначимо, що російські олімпійці вийшли у Пекіні без свого прапора.

    Нагадаємо, 4 лютого о 14:00 за київським часом розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор-2022.

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    Теги: Олімпіада Путін Михайло Ходорковський
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    Ходорковський показав «старість та самотність» Путіна