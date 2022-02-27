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    Ходорковський підтримав Зеленського та засудив агресію Путіна

    Ходорковський розповів, що Путін ховається в бункері та боїться вийти до громадян Росії - Ходорковський підтримав Зеленського та засудив агресію Путіна
    Ходорковський розповів, що Путін ховається в бункері та боїться вийти до громадян Росії
    фото з відкритих джерел

    Ходорковський зазначив, що наразі Україна захищає не тільки свої свободу, а й усю Європу

    Російський опозиціонер Михайло Ходорковський високо оцінив президента України Володимира Зеленського і зневажливо висловився з приводу президента РФ Володимира Путіна.

    «Трамп намагався підкупити його, щоб шантажувати Байдена. Путін як гопник булив, щоб він здав країну. США запропонували евакуювати, але він сказав, що «це війна і йому потрібна амуніція, а не втеча». Політики перетворюються на клоунів, клоуни стають героями. Путін ще не усвідомив, як він, хто ховається в бункері та боїться підійти до власних громадян без натовпу охоронців, виглядає зараз на тлі Зеленського», написав опозиціонер.

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    Ходорковський також зазначив, що наразі Україна захищає не тільки свою свободу, а й усю Європу. Олігарх переконаний, якщо Путіну вдалося б захватити Україну, то наступна ціль президента країни-агресорки – Латвія.

    Також російський опозиціонер на своїх сторінках в соцмережі Instagram розмістив відео, де жителі Харкова на фоні зруйнованого російськими окупантами будинку «дякують» Путіну.

    Колишній президент США Дональд Трамп засудив вторгнення Росії в Україну і сказав, що молиться за українців.

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    Теги: Росія США війна Путін Михайло Ходорковський втеча
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    Ходорковський підтримав Зеленського та засудив агресію Путіна