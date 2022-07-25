Опозиціонер Леонід Гозман затриманий у Москві

З якої причини політик втрапив за грати – невідомо

Гозман висловлювався проти анексії Криму та проти війни

У Москві поліцейські затримали у метро опозиційного політика Леоніда Гозмана. Про це повідомив адвокат Михайло Бірюков, який у момент затримання перебував разом із ним. Гозман та Бірюков перебували на станції метро «Фрунзенська». Про це пише «Радіо Свобода».

Політика затримали за системою розпізнавання облич «Сфера». Як випливає із бази даних МВС, скріншот з якої публікує «Дощ», Гозман перебуває у федеральному розшуку за статтею Кримінального кодексу. Який саме – не повідомляється.



15 липня Гозман розповів, що проти нього було порушено кримінальну справу за статтею про невиконання обов'язку щодо подання повідомлення про наявність громадянства іноземної держави.

Чи за цією статтею його було оголошено в розшук – поки не відомо. Стаття не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі; крім того, Гозман стверджує, що відповідне повідомлення ним було подано.

Леонід Гозман – громадський та політичний діяч. У 1990-ті роки брав участь у русі «Демократичний вибір Росії». З 1999 року перебуває у «Союзі правих сил».

Висловлювався проти анексії Росією Криму у 2014 році та проти війни Росії з Україною. Після початку військового вторгнення Росії в Україну Гозман виїхав із Росії. У травні він повернувся. 6 травня 2022 року внесений до списку «іноземних агентів».

Нагадаємо, раніше суд у Москві заочно арештував відомого українського журналіста.

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