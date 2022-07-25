Пєсков розповів, як працівники Кремля бережуть Путіна від кондиціонерів

Путін підхопив застуду під час своєї поїздки до Ірану

Кондиціонери у Кремлі працюють у особливому режимі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, що для боротьби зі спекою у Кремлі уважно регулюють кондиціонери, піклуючись про здоров’я російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Представник Кремля зазначив, що таких заходів вживаються, щоб «президент не застудився».

Також прессекретар Путіна повідомив, що особливі запобіжні заходи у зв'язку з Covid-19 зберігаються практично у всіх підрозділах адміністрації президента Росії. Він додав, що збереження запобіжних заходів пов'язане з особливим статусом резиденції Володимира Путіна, даної практики влада дотримуватиметься.

Як стало відомо раніше, після повернення з Ірану у російського диктатора Володимира Путіна дещо здало здоров’я. Президент країни-агресорки з’явився на людях з симптомами застуди. Він поскаржився, що в Ірані було дуже жарко – 38 градусів, а кондиціонери у приміщеннях зберігають низьку температуру.

Додамо, що під час вчорашнього візиту до Ірану 19 липня Путін відмовився від уже традиційних для нього посилених заходів карантину. Російський лідер відмовився від уже знаменитих довгих столів, які б тримали людей на відстані та не дотримувався соціальної дистанції під час заходів у Ірані.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що оточення президента Росії Володимира Путіна вже майже два роки сидить на карантині з постійною ізоляцією та медичними тестами. Попри чотири щеплення від коронавірусу, ослаблення пандемії та повномасштабне вторгнення в Україну, проходження карантину було збережено для тих, хто безпосередньо контактує з Путіним. Також люди, які оточують Путіна, змушені постійно здавати аналізи на коронавірус та інші інфекції.

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