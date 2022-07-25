Де Путін сховав Кабаєву? ЗМІ назвали місто

Коханка Путіна теж розуміє, що летіти до Швейцарії їй «не дуже бажано»

Колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називають коханкою російського президента Володимира Путіна, після введених проти неї санкції сидить у Москві. Про це в ефірі Freedom розповів співробітник Фонду боротьби з корупцією Руслан Шаведдінов.

«Аліна сидить у Москві. Єдиний публічний захід з Аліною після вторгнення (Росії в Україну) – захід її спортивного фонду. Вона на ньому з'явилася. З дітьми позаймалася, посвітила перснем з діамантом на пальці і зникла», – сказав Шаведдінов.

Коханка Путіна теж розуміє, що летіти до Швейцарії їй «не дуже бажано». Шаведдінов зазначив, що у Путіна є велика яхта, заарештована в Італії після введення санкцій, яку він назвав на честь Кабаєвої.

«Коли розбираєшся з нерухомістю Кабаєвої, все одно помічаєш цього слона в кімнаті. Я кажу про яхту, яку він назвав на честь коханої – Шехерезада. Це було прізвисько Аліни в спортивні роки», – зазначив Шаведдінов