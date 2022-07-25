Україна отримає ракети, здатні «засліплювати» ворога – Резніков

Партнери нададуть протирадарні ракети, яких раніше не було в ЗСУ

Міжнародні партнери пересвідчились, що знищення ворожої техніки Збройними силами України робиться ефективно та професійно, цілі обираються зрозуміло і точно уражаються. Відповідно зростає і рівень довіри до ЗСУ, зокрема, незабаром Україна отримає чергові Himars та спеціальні протирадарні ракети. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«На підставі цього рівня довіри нам будуть продовжувати давати допомогу. І ви точно бачили оголошений пакет, якщо я не помиляюсь, на 270 млн доларів з підписом президента Сполучених Штатів про те, що ми отримаємо додатково ще чотири Himars, ми отримаємо спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас було. Це дозволить нам з вами ефективно руйнувати їх (противника – ред.) систему радарів, осліплювати по суті ворога, що дасть можливість нам потім отримати перевагу для контрнаступу», – сказав Резніков.

Як відомо, 23 липня голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні стільки установок Himars, скільки можуть.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 22 липня підписав указ про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до $175 млн.

Коли допомога надійде в Україну, наразі не відомо.

Разом з тим, США нададуть Україні 5 Himars, 36 тисяч артилерійських боєприпасів, деякі протитанкові системи та 580 дронів PhoenixGhost.

Раніше Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Україні треба принаймні 50 систем Himars та M270, щоб ефективно стримувати ворога, а для ефективного контрнаступу – принаймні 100 таких систем.

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