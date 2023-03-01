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Орбан: Угорщина не ставитиме інтереси українців вище за свої

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Орбан: Угорщина не ставитиме інтереси українців вище за свої
фото з відкритих джерел

Віктор Орбан: «Що більше країн говорять голосом миру, то більше у нас шансів уникнути ескалації»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна допомагає українцям, але не ставитиме їхні інтереси вище за свої. Про це він написав у Twitter.

«Ми поважаємо і допомагаємо українцям. Є одна річ, яку ми не робитимемо: не ставитимемо їхні інтереси вище за наші. Як прем'єр-міністр Угорщини я відповідальний за угорський народ. Тому ми завжди ставитимемо Угорщину на перше місце! Це мій моральний компас», – написав Орбан.

В іншому своєму твіті сьогодні після зустрічі з президентом Єгипту Орбан написав, що «світу потрібне негайне припинення вогню в російсько-українській війні».

«Що більше країн говорять голосом миру, то більше у нас шансів уникнути ескалації та подальших страждань», – додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виявився єдиним, хто не привітав президента України Володимира Зеленського під час його прибуття на саміт лідерів. Про це свідчить відео, де Віктор Орбан демонстративно сидить, в той час як інші керівники країн ЄС йдуть привітатися з президентом України.

Раніше Віктор Орбан вчергове відзначився гучними антиукраїнськими заявами. Він сказав, що на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами, «забувши» про Україну. 

Міністерства закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Також Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну.

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Теги: Угорщина Віктор Орбан війна Україна

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