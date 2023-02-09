Як Орбан уникав Зеленського на саміті ЄС (відео)

Перед початком саміту Віктор Орбан пообіцяв гуманітарну і фінансову підтримку України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виявився єдиним, хто не привітав президента України Володимира Зеленського під час його прибуття на саміт лідерів. Про це свідчить відео, де Віктор Орбан демонстративно сидить, в той час як інші керівники країн ЄС йдуть привітатися з президентом України.

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Орбан проігнорував привітання Зеленського, але все ж таки не став пропускати церемонію фотографування. На груповому знімку Орбан опинився поряд із президентом України, але виглядає дещо незадоволеним.

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При цьому, за інформацією низки європейських ЗМІ, до церемонії фотографування Орбан також не став тиснути руку Зеленському на знак вітання.

Прем'єр-міністр Угорщини пообіцяв подальшу гуманітарну та фінансову підтримку України, проте закликав якнайшвидше припинити війну. Про це він написав у своєму Twitter.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський виступив у Європарламенті. До цього він був із робочим візитом у Великій Британії.