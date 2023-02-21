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Глава МЗС Словаччини вилаяв політика, який підтримує Путіна: «Иди на х*й»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Глава МЗС Словаччини вилаяв політика, який підтримує Путіна: «Иди на х*й»
Міністр закордонних справ Словаччини звернувся до всіх, хто підтримує Росію та Путіна
фото: з відкритих джерел

Растислав Качер зазначив, що позиція угорського прем'єра Віктора Орбана щодо війни в Україні є неприйнятною 

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер вилаявся на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його політику, що грає на руку президенту Росії Володимиру Путіну, а також гостро розкритикував всіх, хто підтримує Росію. Це він написав у своєму Facebook. 

Глава словацького відомства, серед іншого, стверджує, що військова допомога Україні є морально правильною, оскільки росіяни вторглися в країну і вбивають українців. Він наголосив, що Євросоюз єдиний у допомозі Києву – лише Угорщина тримається осторонь. 

Качер зазначив, що позиція прем'єр-міністра Угорщини про те, що «це не наша війна», є морально неприйнятною.

«На вихідних їхній карпатський пророк просторікував про те, що це не наша війна. Це «просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами». Треба було залишити їх у спокої, ізолювати. Тобто, нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи. Святий Мартин Турський (народився в нинішній Угорщині) помер би від сорому за таких християн», – написав глава МЗС Словаччини.

Качер зазначив, що в одному згоден з «цими карпатськими колаборантами російських агресорів»:

«Постачання зброї в Україну затягує конфлікт і відтерміновує мир. Найбільшим постачальником зброї в Україну є Росія. Спочатку вона постачала їм «зелених чоловічків». Вони не були росіянами, а якщо і були, то лише у відпустці в Україні. Вони відкрито нападають і постачають зброю в Україну вже рік. Щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі і поїдуть додому, в той самий момент інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто», – наголосив глава МЗС Словаччини.

Він також розкритикував позицію експрем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який, за словами Качера, хоче «путінського миру, як Орбан».

«Орбан робить в Угорщині те саме, що ми робили б у Словаччині, якби в уряді була партія Smer – SD (Роберта Фіцо – «Главком»)», – зазначив Качер.

За його словами, Словаччина є частиною розвиненого світу, тому він «не хоче, щоб ми «робили як Орбан».

«Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання», – зазначив словацький дипломат і додав лайку російською мовою: «Иди на х*й».

Нагадаємо, що нещодавно Віктор Орбан потрапив у новий скандал із заявами про Україну. Прем'єр Угорщини заявив, що санкції ЄС проти Москви та допомога Києву призвели до ескалації у війні РФ проти України. 

Раніше президент України Зеленський запросив Віктора Орбана до Києва

Теги: росія Словаччина війна Угорщина Віктор Орбан скандал президент росіяни конфлікт

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