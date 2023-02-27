Озвучено претензії Туреччини щодо членства у НАТО двох нових країн

У Туреччині не побачили задовільних кроків з боку Швеції щодо імплементації Мадридського меморандуму

Переговори Туреччини із Швецією та Фінляндією щодо вступу до НАТО відновляться 9 березня. Про це пише місцеве видання NTV.

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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на своїй прес-конференції заявив, що переговори зі Швецією та Фінляндією щодо їхніх заявок на членство в НАТО відновляться 9 березня, але стверджував, що Швеція досі не виконала свої зобов’язання за меморандумом, підписаним минулого року.

«Мої колеги візьмуть участь у зустрічі, яка відбудеться 9 березня», – сказав Чавушоглу на прес-конференції в Анкарі, додавши, що зустріч відбудеться в Брюсселі. На жаль, ми не бачили задовільних кроків з боку Швеції щодо імплементації Мадридського меморандуму», – прокоментував Чавушоглу.

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«Є певні заяви, рішучість влади Швеції, і новий уряд. Ми це бачимо. З іншого боку, вони внесли зміни в конституцію і деякі закони, особливо щодо боротьби з тероризмом. Ця мета прописана і чітко визначена в меморандумі про взаєморозуміння. Припинення протиправних дій, таких як фінансування тероризму, вербування людей до терористичної організації та терористична пропаганда. Це те, що має бути припинено негайно», – сказав він.

Він зазначив, що турецька влада може сказати «так» заявці Швеції про вступ до НАТО, поки не побачимо ці кроки». Нагадаємо, у січні Туреччина скасувала переговори зі Швецією та Фінляндією щодо їхніх заявок після того, як датський ультраправий політик спалив копію Корану біля турецького посольства в Стокгольмі. Також він додав, що Туреччина досі не отримання офіційних вибачень щодо спалення священної для мусульман книги біля будівлі посольства Туреччини.

Також у заяві високопосадовця він зазничив, що процедуру погодження членства Фінляндії може бути звершено, і Туреччина надасть згоду, втім, якщо Швеція не зробить рішучих кроків, обидвом країнам Туреччина може відповісти на заявки негативно.

Раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган готовий блокувати членство Швеції в НАТО. Водночас Туреччина готова дати «зелене світло» Фінляндії, заявив президент країни, виступаючи у парламенті.

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